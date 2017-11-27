جولة جديدة في المواجهة بين البشير والمحكمة الجنائية الدولية .. بقلم: محمد فضل علي .. كندا
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يعتبر الرئيس السوداني عمر البشير الوحيد من جملة الروساء واخرين من المطلوبين لدي محكمة لاهاي لجرائم الحرب الدولية الذي اختار الدخول في مواجهة مفتوحة وتحدي متكرر لقرارات المحكمة المذكورة ومطالبات الداعمين لها المتكررة باعتقاله باصراره علي مواصلة الزيارات والاسفار الخارجية دون توقف منذ صدور قرار المحكمة الجنائية الشهير باعتقاله وتوجية عدد من التهم له علي خلفية ماوصفته المحكمة بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والابادة التي ارتكبت في اقليم دارفور السوداني.
من جميع الرحلات الخارجية للرئيس السوداني تعرض الي محاولة حقيقية واحدة لاعتقاله اثناء زيارته لجنوب افريقيا في قرار صادر من احد محاكمها حبس بعدها العالم والناس في السودان انفاسهم في انتظار ما ستسفر عنه تطورات قرار المحكمة الجنوب افريقية في هذا الصدد ولكن الاقدار تدخلت لصالح الرئيس البشير الذي تمكن من الافلات من المحاولة المحكمة لاعتقاله بسبب تعاون الطاقم الرئاسي في حكومة جنوب افريقيا في تهريبه وعاد الي بلاده والناس بين مصدق ومكذب. استمر الرئيس السوداني بعد هذه الحادثة في الاسفار وتحدي قرارات محكمة لاهاي والمطالبات المتجددة باعتقاله واليوم نشهد احتمال لصفحة جديدة في حرب الاستنزاف المستمرة بين الرئيس البشير والمحكمة الجنائية الدولية عن طريق مطالبات من فريق لجنة الحقوقين الدوليين في كينيا باعتقاله فور حضوره مراسم تنصيب الرئيس الكيني الجديد اوهورو بعد غدا الثلاثاء هذا اذا قرر الرئيس السوداني السفر الي هناك حيث لاتوجد حتي هذه اللحظة انباء مؤكدة في هذا الصدد عن سفر الرئيس السوداني من عدمه. جاء ذلك في رسالة الى وزير الداخلية الكيني بالانابة فريد ماتيانجى والنائب العام جيثو مويجى، ترغب فيه محكمة العدل الدولية فى اعتقال رئيس السودان، وهو رجل مطلوب فى المحكمة الجنائية الدولية حسب ما اوردته احد الصحف الكينية. وقال خطاب من الجنائية الدولية " اننا نستشعر القلق العميق ازاء حضور الرئيس السوداني المطلوب للمحكمة مراسم التنصيب الرئاسية في كينيا في ظل وجود التزام من جانبنا باعتقاله وتقديمة للمحاكمة. وافردت المحكمة الجنائية الدولية جزء من خطابها الي السلطات الكينية للتذكير بحكم قضائي سابق صادر من المحكمة الجنائية العليا في نيروبي في العام 2010 بالرقم 685 ويقضي باعتقال الرئيس البشير في حالة وصوله الاراضي الكينية. وجاء في المذكرة المعنية ايضا بأن دعوة الرئيس البشير ووجوده في كينيا يشكل انتهاكا للدستور، وقانون الجرائم الدولية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. الوضع الراهن والمتغيرات السياسية المتلاحقة في كينيا قد لاتضمن للرئيس البشير السلامة المطلقة مثلما يحدث عندما يزور دول الجوار السودانية الاخري خاصة في ظل اعتماد المطالبين باعتقاله هذه المرة علي سابقة قضائية في هذا الصدد فهل يسافر الرئيس البشير مجددا ويقوم بحضور الاحتفالات الكينية ويعود الي بلاده يتبسم علي سلم الطائرة كما ظل يحدث في كل مرة ام تحدث مفاجاة غير منتظرة . www.sudandailypress.net