احتمال الانقلاب في السعودية على خلفية التطورات الاخيرة وتربص ايران والاخوان المسلمين .. بقلم: محمد فضل علي .. كندا
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تتناقل معظم الصحف العربية التطورات الاخيرة و الموقف في المملكة العربية السعودية عبر عناوين حذرة تتحدث عن حرب علي الفساد واعتقالات وتوقيف لبعض الشخصيات هناك بطريقة لاتعكس حقيقة الموقف علي الارض ومجريات الامور داخل السعودية . مايجري هناك امر اكبر بكثير من العناوين الاعلامية والصحفية المشار اليها حتي اذا صحت بعض الوقائع في الاتهامات المنسوبة للاشخاص الذين تم اعتقالهم وتوقيفهم خلال الاربعة وعشرين ساعة الاخيرة ومن بينهم شخصيات تتمتع بنفوذ ودعم واسع في مؤسسات الدولة والحكم والمجتمع السعودي. من اهم الذين تم اعتقالهم في الساعات الاخيرة داخل المملكة السعودية قائد الحرس الوطني السابق الامير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز ورجل الاعمال المعروف الامير الوليد طلال بن عبد العزيز.. عرفت المملكة العربية السعودية عبر تاريخ الحكم الملكي الطويل بانها دولة محافظة لاتتحدث عن مشاكلها الداخلية ولاتنقلها الي العلن وتتعامل بحذر شديد مع اجهزة الاعلام الخارجية حيث تعتبر الصحف الداخلية وصحف اخري في الخارج منسجمة تماما مع سياسات وتوجهات الدولة السعودية ونشاطها الداخلي والخارجي. مايجري الان من تطورات وجدت طريقها الي اجهزة الاعلام بعناوين وتفاصيل مختلفة يعتبر خروج علي نص السياسة السعودية المحافظة ويبدو ان هناك خلافات عميقة داخل العائلة الملكية تزامنت مع الاختلالات المخيفة في اوضاع المنطقة وخوض المملكة العربية السعودية حرب استنزاف دامية ومدمرة ومكلفة في هضاب اليمن للحد من التدخلات الايرانية التي تجاوزت مقابرها الجماعية في العراق وسوريا الي اليمن وعلي الرغم من مشروعية رد الفعل السعودي والعربي الواسعة علي طموحات الخمينية الاممية الجديدة لكن يبدو ان هناك خلافات داخل العائلة الحاكمة حول بعض الملفات ذات الصلة بحرب اليمن . الخطوات التي اعلن عنها ولي العهد السعودي ضد ابناء عمومته في العائلة الحاكمة ربما تدفع بالامور الي مواجهات ستكون الاولي من نوعها في تاريخ المملكة العربية السعودية والسعوديين. المستفيد الاول والاخير من تطورات الموقف في السعودية هو ايران والتنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين الذي يقوم بتنسيق مواقفه وتحركاته مع ايران انطلاقا من قواعدة الثابتة في تركيا ودولة قطر ومن المؤكد ان حالة استنفار قصوي تتم في هذه اللحظات داخل الدوائر الايرانية والاخوانية المشار اليها بهدف البحث عن كيفية اختراق الموقف ومساندة احد الاطراف السعودية ضد الطرف الاخر وتوجية ضربة قاصمة الي الجهات المتصارعة في مرحلة لاحقة بطريقة قد تفتح الباب امام فرصة تاريخية لجماعة الاخوان المسلمين ومنظمات وجماعات مشابهة باستغلال الموقف والاستيلاء علي الحكم في السعودية علي مراحل.