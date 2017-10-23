كهوف الظلام الانيقة في بلد عربية واخري شرق اوسطية تدير عمليات القتل ضد المصريين .. بقلم: محمد فضل علي .. كندا
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تعتبر مصر مع تونس من الدول الناجية من فتنة الربيع العربي المزعوم والثورات التي اختطفتها جماعات الاخوان المسلمين وحولتها الي ما تشبه كلمة الحق التي اريد بها باطل و التي يشهد علي بطلانها اثار الدمار الشامل في المدن الليبية التي تحولت الي خراب ولاحديث عن سوريا المقبرة الجماعية المعاصرة التي ليس لها مثيل في تاريخ العالم منذ فظائع الحرب العالمية الثانية والاخيرة.
كنا نتابع مجريات الامور في مصر اخريات ايام الرئيس الاخواني المعزول محمد مرسي وتيقنت بالفعل ان تلك البلد " محروسة " بالفعل كما يقولون عنها ولولا حنكة ووعي الشعب والجيش والروح الوطنية المعروفة لدي اخوتنا المصريين لسالت الدماء انهارا في ذلك البلد في ظل اجواء الحشد والتعبئة الدينية والجهادية الموجهة الي الناحية الاخير من المشهد حيث كانت الحشود الاسطورية لشعب انيق متحضر احتشدت بالملايين في طرقات المدن والحواضر المصرية تطالب بعزل المرشد الذي كان يحكم باسم الرئيس. بهذا الاستهداف الغير عادي والتوسع في العمليات الارهابية والاغتيال للعسكريين والمدنيين انهم ينتقمون من الشعب المصري انهم يحقدون علي مصر والمصريين لانهم اول شعب مكون من اغلبية ساحقة من المسلمين الوسطيين في تدينهم واسلوب حياتهم تمكنوا مع اخرين يمثلون الاغلبية الصامتة في الشارع المصري من تفجير اكبر انتفاضة شعبية في تاريخ العالم المعاصر اتسمت بالتحضر والقوة والاناقة في حشود غير مسبوقة كشفوا من خلالها للعالم زيف الاقلية الاخوانية النشطة والمنظمة التي لاتمتك جذور شعبية حقيقية في المجتمع المصري واطاحوها في وضح النهار بمساعدة الجيش القومي في مصر الذي ادار تلك الازمة الخطيرة والمعقدة بمنتهي الحنكة والمهنية والوطنية والاقتدار في احداث موثقة بطريقة حية للتاريخ وللاجيال القادمة حتي تتعرف علي الحقائق كاملة من غير ذيادة او نقصان.. انظروا الي ابعد من الذي يحدث في مصر علي الارض من مواجهات بين هذه الفلول المسعورة والشهداء المكرمين عند ربهم وشعبهم من رجال الامن والجيش المصري وعامة المواطنين من رجال الدين المسيحيين .. انظروا الي الذين يديرون تلك المعارك من كهوف الظلام الانيقة في الدولة العربية والاخري الشرق اوسطية وعواصم اخري لايعرف مكرها وحقدها الا الله عندها ستعرفون الدوافع الحقيقية للحقد الاعمي .. انهم ينتقمون من الشعب المصري وثورته الخالدة والعظيمة التي غيرت مجري التاريخ في العالم والمنطقة واظهرت الامور علي حقيقتها عن وزن تلك الجماعة العقائدية النشطة والمنظمة والمعدومة الجذور في في كبري بلاد العرب والمسلمين عندما خرجت الاغلبية الصامتة من المصريين واطاحت بحكمهم في ثورة شعبية شاهد العالم كله وقائعها الحية والموثقة بطريقة يستعصي علي المزورين الالتفاف علي حقائقها كما يحاولون .. خسارة جماعة الاخوان المسلمين وتنظيمهم الدولي تجاوزت الحدود القطرية في مصر الي بلاد واقاليم اخري خططوا للاستيلاء عليها انطلاقا من القاهرة بعد ان تستقر لهم الامور واقامة خمينية عربية اخري في المنطقة والاقليم .. www.sudandailypress.net