الاخوان في حدائق البيت الابيض يظهرون المودة والهيام بالامريكان .. بقلم: محمد فضل علي .. كندا
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للسياسة احكام وسبحان مغير الاحوال تناقلت وسائل الاعلام الاليكتروني السودانية اليوم مشهد التظاهرات التي اظهرت عدد من اعوان النظام السوداني وهم يرفعون الاعلام الامريكية امام البيت الابيض الامريكي ويرتدون الفانيلات الانيقة المرسوم عليها الاعلام الامريكية ويتبادلون الهتاف مع جمهرة من المعارضين السودانيين الذين كانوا يرددون بدورهم الهتاف الدواي من الناحية الاخري وهم يطالبون بارسال الرئيس البشير الي محكمة لاهاي الدولية لجرائم الحرب وياتي الهتاف من الناحية الاخري بواسطة الاعوان مرددين شعارهم الخالد المعروف "لا لا للعملاء" الهتاف الشهير والمعروف في ادبيات مايعرف بتنظيم الجبهة القومية الاسلامية الذي اعتاد اعوانه علي ترديده اثناء تظاهراتهم السياسية والعقائدية في شوارع الخرطوم ومدن السودان الاخري. رابط له صلة بالموضوع :
https://www.youtube.com/watch?v=Rmd1JW9xBBw مشهد من ذاكرة وارشيف العلاقات السودانية الامريكية في فترة الستينات وزيارة الفريق ابراهيم عبود لامريكا تكشف عن المكانة المهيبة التي كان يتمتع بها السودان علي الاصعدة السياسية والبرتوكولية بطريقة تلقائية وطبيعة علي صعيد الاحترام المتبادل بين البلدين دون اللجوء الي الهتاف واساليب العلاقات العامة والملق والمداهنة كما يظهر من عملية التوثيق الاعلامي الامريكي الرسمي لبرنامج زيارة الجنرال السوداني الراحل الفريق ابراهيم عبود الي امريكا.. خالص العزاء لشعب السودان فيما انتهت اليه اموره علي صعيد العلاقات الخارجية مع الامم والشعوب ..