بلايين الدولارات من الغرامات من محاكم امريكية وغربية بسبب الارهاب في ليبيا والسودان .. بقلم: محمد فضل علي .. كندا

التفاصيل نشر بتاريخ: 30 تموز/يوليو 2017 الزيارات: 5