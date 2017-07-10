حكام الخرطوم صديقكم الجنرال حفتر يستقبل اليوم استقبال الفاتحين في الخليج .. بقلم: محمد فضل علي .. كندا

التفاصيل نشر بتاريخ: 10 تموز/يوليو 2017 الزيارات: 30