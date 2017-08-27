وداعاً...ايتها الشيوعية العزيزة .. بقلم: صديق عبد الهادي
التفاصيل
الزيارات: 4
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
(1) جاءت مذكرات الشاعر الشيلي المشهور "بابلو نيرودا" بين ضفتي سفر ضخم، تحت عنوان "اعترف بانني قد عشت"، وكعادة كتَّاب امريكا اللاتينية ومبدعيها حين يكتبون، فهم يكتبون بجموحٍ وطلاقةِ خيالٍ بليغين، ويشفون الغليل بإيجازٍ من القول المحكم. يتماهون، وكأن الواحد منهم، وفي سيرته،لا يكتب عن نفسه وإنما عن الناس، كل الناس ، وليس عن وطنٍ واحدٍ وانما عن كل الأوطان!. ولذكرى الأبطال والشهداء والمناضلين والمناضلات، في تلك الكتابات، ضوعٌ زاكي، وكأنك بهم يسعون خفافاً بين السطور!. توقف "نيرودا" عند ذكرى صديقه الشاعر الإسباني المعروف "غارسيا لوركا"، المغدور غيلةً. وقف وهو ملفوفٌ بالحزن وبضرورة ان يقول للعالم من هو "لوركا"؟، وقد قالها، وكأبلغ ما يكون القول واكمله: "وأي شاعرٍ....كان لامعاً ونبيلاً، كان خلاصة إسبانيا وعهودها"...ويا لها من عبارةٍ خالدة!... إنها واحدةٌ من العبارات القلائل التي تسمو، وعند هذا المقام، لان تقال في وداع "فاطنة"، لأنها كانت، وبالفعل، "خلاصة كل العهود الجميلة في تاريخنا"!.
(2) لكل بلدٍ في العالم آباءٌ مؤسسون وامهاتٌ مؤسسات، صاغوا جوانب مختلفة من تاريخه، ومن حيوات شعوبه. فبلاد السودان ليست بإستثناء، ولم تكن سيرتنا الحديثة منبتة، وإنما لنا كذلك آباؤنا المؤسسون وامهاتنا. وكلما يأتي الذكر على ذلك يحلَق الشيخ بابكر بدري عالياً، قنديلاً وضاءاً في سماء ومسيرة إستنارتنا، حيث تجرأ على الواقع الاجتماعي بجسارة غير معهودة في زمنٍ غير معهودٍ، وبل مغاير!، وهو نفس المقاتل الذي ودع القرن التاسع عشر، وهو خارج من تحت غبار تلك الحملة "التاريخية"، التي انتهت بنهاية واقعة توشكي الأليمة، في 3 اغسطس 1889م. والتي كتب هو نفسه مؤرخاً وللحظاتٍ فاصلةٍ منها، "جيئ بجنازة ود النجومي لنا في الاسر، وعُرِضت للتأكد من شخصيته ومما ظهر لنا بجسمه ضربة جلْفَّة، في ساقه لانه كان لابساً جبَّتَه.والغبار بلحيته الجميلة كان يبدو وكأنه راجعٌ من العَرْضَة ولم تظهر عليه كآبة الموت، رحمه الله رحمةً واسعة. وقد قال شاعرهم بعد موت ود النجومي شعراً كثيراً....ولا تسأل عما اصابه هذا الشعر في نفوسنا ولو كنا نستطيع دفاعاً أو إجابة ما تأخرنا". هذا المقاتل المهدوي، والذي لم نعطه حقه بعد، كأبٍ مؤسس، كان له سهماً عريضاً في تعبيد الطريق لمسيرة الاستنارة في السودان. كتب الشيخ بابكر ذات مرة، قائلاً، "قضيت باقي الايام بالمدرسة وفي يوم الأربعاء، وكان وقفة عيد الأضحي، عبرت النيل لأمدرمان حيث قضيت العيد بمنزلي. وهناك إجتمعت بصديقي الحميم محمد أحمد فضل، الذي كان يعمل مدرساً بكتَّاب امدرمان – التي فتحت في اول عهدها (عام 1899) في دكاكين العمدة السيد العوض". فهذا الصديق الحميم الذي إصطفاه شيخ بابكر، وخصه بالذكر هو جد المناضلة "فاطنة أحمد إبراهيم" لأمها. ولطالما عبرت عن فخرها وإعزازها به. لم تكن الصداقة وحدها هي التي جمعتْ بينهما، وإنما جرأة الفعل والإجتهاد. كلاهما انحازا لتعليم المرأة في زمنِ جمودٍ، أقل ما يُقال بانه آسن!، على حد قول الراحل "نقد"، وبتلك اللغته الناجزة الآسرة!. ما عمل الآباء المؤسسون لاستنارتنا، ولا عملتْ "فاطنة" لرفعة المرأة لوحدها دون الرجل، وإنما لرفعة الكل معاً. يحسب الكثيرون بان الشيخ بابكر اسس وكرَّس لتعليم المرأة فقط. فذلك حسبانٌ قاصرٌ وخاطئٌ. فللشيخ بابكر دينٌ في أعناق الرجال قبل النساء. والكل مندرج في "قيد" و"جردة" ذلك "الحساب"، أي نعم، مثلنا وعشرات الآلاف من ابناء غرب الجزيرة، "وفي آخر هذه السنة – اي 1907م (الكاتب)- طلبت مني مصلحة المعارف ترشيح احد معلمي رفاعة ليكون ناظراً لمدرسة المناقل التي تمَّ فتحها في ذلك الوقت، فرشحت الشيخ عبد الغفار فاُعطِيَّ مرتباً قدره اربعة جنيهات". فهكذا كان ممتداً فضله، وعلى كل الأنحاء. هذا هو الإرث الذي انتج المناضلة "فاطنة"، لتحمل الشعلة التي اوقدها هولاء النفر من الآباء المؤسسين، ولترتقي بها هي إلى مدارجٍ عُلا وشاهقة، بدءاً بتوطيد ذلك الحق في التعليم، وفي العمل والاجر المتساوي، وفي الترشح والتصويت. فهذا المدى الباهر، الذي تحقق واقعاً لا حُلماً، لاشك، أنه مما كان يسعد اولئك المؤسسين الميامين، وهم يخلدون في مراقدهم الأبدية، تلك.
(3) نحن جيل الشيوعيين الذين لم يعاصروا الصعود المبهر لنجم "فاطنة" وهي تتقدم المعركة الحقوقية للنساء، حتى حققت حركتهن تلك الانتصارات البائنة، إبان الخمسينات والستينات من القرن المنصرم، إلا اننا، وبتأكيدٍ قاطع، شهدنا خطوها الثابت وسموها من فوق الجراح، فيما بعد يوليو 1971م، جراحها الخاصة والعامة. لم تتراجع قط، بل انها ظلتْ شامخة ومرفوعة الرأس. عملتُ مع المناضلة فاطمة وعن قرب، إبان إنتفاضة مارس/ أبريل 85م، وتلك كانت واحدة من نعم الدنيا على المرء. عملنا سوياً في التجمع الوطني، بشقيه الحزبي والنقابي. جاءت اليه هي ممثلة للاتحاد النسائي، أما شخصي فقد جئتُ وصديقي عبد العزيز أحمد دفع الله عن لجنة التجمع النقابي ممثلين لنقابة شركة التأمينات العامة، التي كانت واحدة من النقابات الستة، التي وقعت ميثاق الإنتفاضة إلى جانب نقابة المحامين والمهندسين واساتذة جامعة الخرطوم والمصارف وإتحاد طلاب جامعة الخرطوم. غير انها كانت محل إحترام الجميع، كان في وجود "فاطنة" قدر كبير من التوازن. وبرغم حزبيتها كانت ذات رأي مستقل، تصدح بالحقيقة دونما مواربة، وليس في بالها لمعايير الربح والخسارة مكان، فهي دائماً كما هي، كالسيف إزاء الحق اينما مال!. وقد يذكر كلٌ منْ عاصر الايام الاولى للإنتفاضة صرختها المدوية امام نادي الاساتذة، ومن ثم امام القيادة العامة بـ "ألا يتوقف الناس عن التظاهر" حتى يتبع حل جهاز الأمن إلغاء كافة القوانيين المقيد والمصادرة للحريات، والتي من ضمنها قوانيين سبتمبر 83 المهينة، إلا ان صرختها الصائبة راحت أدراج الفرح العارم للناس، وهم يرون أركان الديكتاتورية تتهاوى امام اعينهم!، غير أنه من باب الغفلة يأتي الخطر...وقد حدث!.
(4) كان قلبها الطيب هو جسر عبور الآخرين إليها، لا تفرق بين الناس في تعاملها، كانت تتعامل مع النقابيين بودٍ بائن، وبرغم مبدئيتها لم يكن الإنتماء السياسي احد معاييرها في التواصل. كان زملاؤنا في التجمع النقابي يكنون لها محبة عميقة، وخاصة المخضرمين منهم من تلك النخبة من قادة العمل النقابي، من امثال دكتور مامون محمد حسين، دكتور خالد ياجي، مهندس عوض الكريم محمد احمد، حسن محمد علي، دكتور جلال الدين الطيب وغيرهم. يكنون تلك المحبة الصادقة لانهم شهدوا، وفي يومٍ مضى، "فاطنة" والشفيع وهما يضعان اجمل نجمتين مضيئتين من حبٍ وتفاني على صدر هذا الوطن!. طلبتُ، وفي تلك الأيام، من "فاطنة"، وبحكم العلاقة التي توطدت بيننا، بان تشرفنا بزيارة إلى قرية العقدة في غرب الجزيرة. لم تتردد لحظة وما زلت اذكر ردها، "طوالي، ياخي ديل الناس البستحقوا اننا نمشي ليهم"!. إن كان هناك من شيئٍ، لي ان افخر به في حياتي هو تلبيتها الكريمة لدعوتي المتواضعة تلك، وكذلك الرحلة التي قمنا بها سوياً وفي الرفقة الطيبة للصديق الشهم عبد الرؤوف العوض، والرفيقة نعمات كوكو. كان استقبال أهل القرية لها مشهوداً، وسيظل ذلك اللقاء محفوراً في ذاكرة الناس، ما بقي الناس على وجه هذه الأرض!. وأهل العقدة يستحقون ان تكون بينهم "فاطنة"، وقد كان بينهم آخرون، الشاعر الراحل حميد، الذي إحتضنوه بدفئٍ وحماسٍ صادقين، وقصائده ما فتأ يتردد في سماء القرية رجع صداها!. إنه، ولسرٍ يعلمه الله، ان اهل العقدة، مسكونون بـ"حب المعرفة" وبـ"التقدم" وبـ"الجهر بالحق"، خاصةً وقت يكون الصمت هو الملاذ الوحيد، والبديل الذي لا غيره لمنْ يأثر السلامة!. فهم مجبولون على شد الازر، ومجابهة الظلم والسلطان، أي سلطان، كما وان لهم في كل إنتماءٍ وطني عريقٍ بحق، عرقٌ راسخٌ وقديم!.
(5) على نهاية العام 1993م قدِمتْ "فاطنة" إلى الولايات المتحدة الامريكية، رئيسة وممثلة للإتحاد النسائي السوداني لاستلام الجائزة المقدمة له من الامم المتحدة. أكرمتني واسرتي بزيارة إمتدت قرابة الأسبوع. وكان عليَّ ان اصطحبها من مدينة واشنطن إلى مدينة فلادلفيا. التقيت بها في منزل الاستاذ آدم محمد عبد المولى، المحامي، وفي معيتها عددٌ من السودانيين والسودانيات، حيث انها كانت محط تبجيلهم وإهتمامهم.لا سعادة البتة اكبر من ان يقطع المرء رحلة تقارب المئتين كيلو متر في رفقة أعظم نساء العالم، بحقٍ وحقيقة!. فإنك لا تسمع لغواً او إنحداراً ، لا في مفردةٍ ولا جملة. وأما ان تكون معك واسرتك تحت سقفٍ واحد، ولو ليومٍ فقط، فذلك أمرٌ آخر وفضلٌ من أفضال الدنيا عليك!. "فاطنة" دموعها، وكما يشهد كل العالم، على طرف عينيها، فحينما تذكر اخاها صلاح، الشاعر الفذ، تذرف دموعها، وحين تطوف بالخاطر ذكرى اختها التومة تترى دموعها، ولو طاف بؤس الاطفال في خيالها تنهمر كذلك دموعها!، حتى ان صرامتها التي عجمتها الإحن تعجز عن حبسها!. "فاطنة"، عن صدق، تعطي للدموع معنى لانها وحين تذرفها تدلق شيئاً من القلب معها!. إنها لطيفة المعشر، مصقولة التهذيب. رفيعة النفس ومهابة حين تثور. إنها إمرأةٌ تثير التأمل والدهشة وهي تخطر، مما يجعل المرء يتساءل، كيف تسنى لهذه الخطى الوئيدة ولهذا الجسم النحيل ان يحملا تلك الروح "العاصفة" ويتحملاها عبر كل هذه السنين؟!...لا شيئ، إنها قوة الإرادة، و"فاطنة" إمرأة ذات إرادة لا تضاهى!.
(6) رتبنا لها لقاء تلفزيوني مع صديقتنا الجنوب افريقية، "بورشيا أكسنجيمالو"، مقدمة برنامج "فوكاس اون آفريكا" على قناة "دبليو واي بي إيي" العامة، بمدينة فلادلفيا. كان المهاجرون الأفارقة وقتها منغمسين في نشاط واسع وكبير لاجل دعم حملة ترشح الزعيم مانديلا للرئاسة في جنوب أفريقيا، وكانت صديقتنا "بورشيا" من المنظمين الاساسيين، مما شغلها عن إخطارنا بتأجيل موعد الإعداد لحلقة الإستضافة. تقبلتْ "فاطنة" الأمر الواقع، ولكنها أعطتْ صديقتنا "بورشيا" درساً في الإنضباط والإهتمام، سيبقى معها طيلة حياتها!. ونحن في الطريق قالت لي، "البت دي شغلها ملكلك"!. ولكن تمَّ تنفيذ تلك الحلقة. تمَّ تسجيل الحلقة في جامعة دريكسل بمدينة فلادلفيا، وهي جامعة كبيرة ومعروفة. وقد كانت الحلقة في غاية النجاح، حيث قامت القناة التلفزيونية ببثها، ولعديدٍ من المرات. قد تكون تلك هي المرة الاولى، على الإطلاق، ان تتم إستضافة ناشطة أو ناشط سياسي سوداني ليعرض لقضايا سياسية سودانية، ليتعرف عليها المشاهد في الولايات المتحدة الامريكية، خاصة بعد الانقلاب العسكري للحركة الاسلامية وإستيلائها على السلطة بواسطته في 30 يونيو 1989م. في النصف الثاني من التسعينات وزعت الامم المتحدة بوستراً جميلاً، لامعاً وملفتاً، يحمل صورة معبرة لـ "فاطنة"، وهي في ثوبها الابيض الأنيق المعروف. كانت فيه اشبه بقديسة، وقد إمتلات بذلك البوستر كل محطات القطارات والمواقع المختلفة في مدينة فلادلفيا. كان بوستراً شهيراً. كنا، نحن السودانيون، نمتلئ بالفخر والإعزاز كلما مررنا به، خاصة عندما نرى المارة الآخرين يتوقفون عنده، وهم ينظرون اليه بشئ من الاعجاب الممزوج بالتبجيل. الناس في هذه البلاد يعشقون الجمال، وصورة "فاطنة" في ذلك الإطار المتميز لم تكن بأقل من ذلك. ستظل زيارة "فاطنة" لمدينة فلادلفيا عالقة بالذاكرة ، وبشكلٍ خاص من بين كل الزيارات التي قام بها قادة وساسة ونشطاء سودانيون آخرون. مدينة فلادلفيا جاذبة، وذلك معروفٌ عنها ومنذ زمنٍ طويل.توقفتْ عندها سعاد ابراهيم احمد، وتوقف الخاتم عدلان وسيد احمد الحسين، وفرانسيس دينق وعلي محمود حسنين ونعمات مالك، وآخرون غيرهم. وحتى "كارل ماركس"، كان من المفترض حضوره إلى مدينة فلادلفيا لتشريف المؤتمر السادس والاخير للاممية الأولى المنعقد فيها، في يوم 15 يوليو 1876م، والذي تمَّ فيه رسمياً تشييع الأممية إلى مثواها الأخير. نعم، لم يكن ماركس من ضمن الحضور ولكنه عمل بحماسٍ وبتحريض لاجل وضع المسمار الاخير في نعش تلك المنظمة!.
(7) خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة/ إنه، وبقدر ما اننا معتزون بـ"فاطنة" فنحن ممتنون لتضحياتها النوعية الجسيمة، التي اخذت كل عمرها، وبكل ما يعنيه العمر من معنى، ولا نقول انضر سنواتها، لان ذلك تعبيرٌ مبتسرٌ خطِل، ودون مقام حياتها الإستثنائية!. شكراً لها، وللمكتسبات الحقوقية والسياسية والاجتماعية التي كان لها فيها سهمٌ نضر، والتي لولاها لكان هذا الوطن يقف الآن على ساقٍ واحدة، ويرى بعينٍ واحدة، بل وأنه قد لا يسمع ولا يحس!. نحن فخورون بأن شيعها السودانيون وحزبها بالقدر الذي يليق بها، إحتفاءاً بحياتها. وعزاؤنا الأكبر انها عاشتْ الحياة وكما ينبغي. فوداعاً لهذه المرأة العزيزة، ولتخلد روحها الطيبة في سلام.