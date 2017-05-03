عمود الكهرباء .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس

زكريات كبيرة يختزنها عمود الكهرباء داخل الحي حيث يتجمع الشباب المراهقين تحت ظلال هذا العمود من اجل مناقشة حياتهم الشبابية والتعليمية اي يعتبر نادي دون اي التزامات. زكريات العمود داخل الحي اجمل ويشهد عليها جميع القراء الكرام والشاهد على ذلك إذا اردت مقابلة اي شاب بالحي في مرحلة المراهقة ستجده تحت العمود ، فهذا التجمع فيه كثيرا من الاخبار للحي بجميع اشكالها، وبخاصة احلام الهجرة الى اوربا وارض العم سام بعيداَ عن قضايا الاغتراب في دول الخليج العربي التي تتبع الى مسلسل التوارث ووجود الاقارب هناك. زكريات عمود الكهرباء داخل الحي كبيرة وذات شجون واحلام كبيرة ربما هذا النادي ليس فيه اي شجون غير شجون احوال جميع افراد الحي الواحد،زكريات عمود الكهرباء كبيرة بروادها التي لا تمحيها غبن الزمن من اصدقاء كانوا يرتادوا هذا المكان وقد امتدت هذه العلاقات وتوثقت الى درجة كبيرة . لا تستهن اخي القاريء الكريم من تلك الذكريات الكبيرة الخاصة بعمود الكهرباء والتي خلدت علاقات كبيرة فيما بين تلك التجمعات وصل الى درجة المصاهرة ان قلت لكم ذلك. اخي القاريء الكريم هل انت كنت في يوم من الايام من رواد او من مرتادي هذا التجمع ؟؟
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.