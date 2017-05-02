(زكريات من وطن كان) .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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ذكريات من وطن كان موحد وانفصل بفعل السياسة ، زكريات من وطن الجنوب الذي اصبح دولة قائمة لوحدها زكريات من وطن الجنوب الذي اصبح بعيدا كل البعد عن الشمال لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا الثقافة ، زكريات من الجنوب القديم حيث قبائل الدينكا الى افريقيا السمراء والتي تعتبر افلامها هي الافضل لانها تعبر عن الحقيقة اي في كل من السنغال ونيجيريا، زكريات من وطن كان به قبائل الدينكا والنوير ، ومن بعدها جاءت جامعة الزعيم جون قرنق للتكنولوجيا والتي توقفت قبل ان تبدأ ورمبيك ..... زكريات من وطن كانت به جامعة عتيقه كجامعة جوبا التي تخرجها منها العديد من افذااذ بلدي، زكريات من وطن كان مقسم الى مقاطعات عدة منها بحر الغزال واعالي النيل ، زكريات من جنوب السودان حيث مساحة ربع السودان استقطعت ، زكريات من جنوب السودان حيث مجوك وماريا ، منقو قل عاش من يفصلنا ولكن انفصل بالفعل الجنوب ... يقول الناس انني اعيش في لوعة ولكن حقائق الامور تذكر باننا في حاجة الى بعضنا البعض كاخوان ان فرقتنا السياسة لن تقرقنا الدم حاله كوننا اخوان واشقاء ...
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