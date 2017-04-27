الحكومة الالكترونية في الوطن العربي .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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1. هذا الكتاب من تأليف الدكتور احمد محمد عثمان إدريس وهو عبارة عن سياحة مبسطة لعالم الحكومة الالكترونية في الوطن العربي متطرقا في ذلك الى الحكومة الالكترونية في إمارة ابوظبي بدولة الامارت العربية المتحدة ودولة السعودية ودولة الكويت كامثلة لدول عربية تقدمت في عالم الحكومة الالكترونية بالوطن العربي بالاضافة الى السودان كمثال لدولة لازالت في بداية المشوار، كما تطرق المؤلف الى مقارنات مابين الحكومة الالكترونية في السودان وبعض الدول في الوطن العربي مع دول الاخرى خارج نطاق العالم العربي ودولة السودان كمقارنة ثلاثية ،اتمنى ان يجد هذا الكتاب الاستحسان لدى طلاب تقنية المعلومات)ن ھناك تقصیر فنرجو السماح والعفو منكم ، وان كنت مجد فیھ فمن الله
2. (الفصل الأول: مفهوم وبدايات الحكومة الالكترونية) 3. -(الفصل الثاني:الدوافع من وراء الحكومة الالكترونية في الوطن العربي 4. (الفصل الثالث: الحكومة الالكترونية في بعض الدول العربية) 5. ( واخيرا الخاتمة والنتائج) الفصل الأول : مفهوم وبدايات الحكومة الالكترونية المبحث الأول: تعريف بالحكومة الالكترونية المبحث الثاني: مفهوم الحكومة الالكترونية المبحث الثالث: انتشار ظاهرة الحكومة الالكترونية بالوطن العربي الفصل الثاني: الدوافع من وراء الحكومة الالكترونية في الوطن العربي المبحث الأول: دوافع سياسية المبحث الثاني: دوافع اقتصادية. المبحث الثالث: دوافع اجتماعية الفصل الثالث: الحكومة الالكترونية في بعض الدول العربية المبحث الأول: الحكومة الالكترونية في السودان المبحث الثاني: الحكومة الالكترونية في امارة ابوظبي. المبحث الثالث: اثر الحكومة الالكترونية على التنمية محلياَ وعربياَ ودولياَ
الخاتمة والنتائج...................... المصادر والمراجع
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