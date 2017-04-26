(خواطر -11) الموسم الاخير .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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حاولت ان اضع بعض النقاط حول بعض الحلقات لبرنامج خواطر-11 الموسم الاخير :
1. التعليم القراني بالسودان: -طبعاً قالوا الدولة اسلامية مائة المائة والتعليم الديني دون ذلك اين دور الدولة الاسلامية السودانية من التعليم الديني ؟ -مجمع تحفيظ القران الكريم بالخرطوم : -البدائية في العمل حيث الدخان مما يؤدي الى انتشار امراض العيون لتلاميذ الخلاوي . -انتشار امراض الموية البيضاء في السودان. -اما التعليم المدرسي ايضا في الخرطوم بالتحديد يفتقر الى ابجديات او اسس التعليم الصحيحة واليك ايها القاريء الكريم مدرسة مايو بالخرطوم لا طباشير ولا كتاب في حين ان الدولة تتباهي امام خلقه بثورة التعليم العالي ولكن التعليم يعاني الامرين. -750 طالب بالمدرسة 1. المياه : مشكلة المياه في السودان،واليوم السودان رغم وجود النيلين يعاني من انقطاع للكهرباء والمياه 75% في العالم تحت خط الفقر المائي 1995م معدل تحت الفقر المائي 3 دول في العالم العربي . 2000م معدل تحت الفقر المائي 11 دول في العالم العربي . 2035م معدل تحت الفقر المائي 19 دول في العالم العربي . -في الاردن استطاعوا رغم شح المياه هناك الاستفاده من المياه الرمادية في الوضوء والاغتسال . -جميع منابع المياه في الدول العربية خارج الدول العربية وهذه مشكلة كبيرة . -الاستشعار عن بعد. -التبرع عن طريق النت. -اشركني سوف افهم. 1. الاعمال التطوعية والاعتماد على النفس : -منظمة kiva.org - الاستفادة منها عن طريق الاستدانة في مشاريع التمويل الاصغر التي ترفعها الحكومة كشعارات. - من نجاحات العمل التطوعي فوز منظمة نادى ظلال الرحمه بالمرتبة الاولي عربيا وهي منظمة شبابية سودانية تعمل بصمت بعيداً عن الاعلام الاسلاموفيا منذ 2004م وحتى الان. 2. العلاج: نحن في السودان نذهب رحلات العلاج الى مصر والاردن ومن يملكون اقارب لهم في الخليج العربي واروربا وهم اكثر حظاً. 1. الانظمة الطبية في بريطانيا متطورة للغاية (وفق الخدمات الطبية) (NH Traces) 3. السجون : - الولايات المتحدة الاميريكية من اكثر الدول التي توجد بها سجون ومساجين 2 مليون سجين - اقلها هولند 18 سجين واغلقت بعض السجون وبيعت للعامة، والسؤال يطح نفسه لماذإ دولة هوندا اقلها من حيث عدد السجون؟ 1-تقليل مدة المحكوميات. 2-الاعتماد على الغرامات. 3-استخدام التكنولوجيا. 4-استخدام احكام الخدمة المدنية. -77 دولة اكتظاظاً بالمساجين والسجون اكثرها دول عربية 4. حلول حكومية : - مطار ابوظبي كنموذج في تسهيل عميات الاجراءات وتسريعها والعدل. -سنغافورة في عمل السجلات التجارية في ظرف 48 ساعة على الانترنت تقدر تفتح سجل تجاري. -في السعودية 180 دقيقة استخراج وتجديد السجل التجاري. 5. اشركني سوف تفهم : - بدولة الامارات العربية المتحدة عملية المرور وتعليم اساسيات القيادة .
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