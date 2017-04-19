الصراع على المياه في المنطقة العربية وأثره على السلام والتنمية .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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1. صدر لي بحمد الله الكتاب الثاني في سلسلة كتبي التي سوف تصل باذن الله تعالى الى ( 21-الواحد والعشرون كتابا) حسب تخطيطي لها اي من حيث تدبيري وتحضيري لها ، اتمنى ان ينال هذا الكتاب اعجابكم ــــ سعر الكتاب حاليا :54.90 يورو لدى المواقع المتخصصة مثل: (Amazon, Barnes & Noble, Morebooks, libri)
2. اما كتاب اليوم تدور محاوره عن التالي : 3. الفصل الأول (مفهوم الصراع) على المياه والذي خاض فيه الكاتب على مسائل مهمة في الصراع كتعريف الصراع على المياه ومستوياته ومسائله وانتشار ظاهرة الصراع على المياه،اما الفصل الثاني فلجأ للعوامل والدوافع التي ادت الى ظاهرة او مشكلة الراع ومنها الدوافع أوعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 4. اما الفصل الثالث الصراع على المياه في المنطقة العربية تحدث المؤلف عن أسباب انتشار صراع المياه في بعض الدول العربية، وإزمة المياه في الدول العربية،وإثر صراع المياه على السلام والتنمية عربياً ودولياً.،ثم تطرق الى المعالجات التي لجأت إليها الدول المعنية لحل مشكلة المياه، 5. اما الفصل الرابع والاخير(رؤى مستقبلية)،تتطرق المؤلف الى المعالجات التي لجأت إليها الأمم المتحدة في حل إسباب الصراع علـى المياه كحل للمسالة او معالجة لها من الناحية الدولية ،وامكانية معالجة مسألة المياه عربياً،والآثار المتوقعة على السلام والتنمية عربياً ودولياً في حالة استمرار وتفاقم ندره المياه، ثم الخاتمة،المصادر والمراجع.،والملاحق، والجداول والخرائط .. 6. ------------------------ 7. الفصل الأول ( مفهوم الصراع على المياه) 8. الفصل الثاني(دوافع أو عوامل الصراع على المياه.) 9. الفصل الثالث(الصراع على المياه في المنطقة العربية.) 10. الفصل الرابع(رؤى مستقبلية). 11. (الخاتمة، المصادر ،المراجع.،الملاحق،الجداول والخرائط)..... 12. النشر نور | مقدمة - Noor Publishing 13. https://www.noor-publishing.com/content/login 14. السعر : 54.90 يورو
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