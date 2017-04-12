بعض مخاطر ومحاسن وسائل التواصل الاجتماعي ... بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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وسائل التواصل الاجتماعي وبالاخص الواتساب بمختصر القول كبوة وشاعت ، للواتساب العديد من الفوائد كما لديها بنفس الطريقة العديد من المخاطر والتي يمكن ان نوجزها في تلك الاسطر اولها قللت الحنية والروابط الاجتماعية ما بين الاهل والحبان في السودان وزادها سوءا وجود الانقاذ الذي سعى لتفكيك الاسر بنظام التقشف والشظف حيث كان الود والحنية في السابق اليوم حل الواتساب محل تلك العلاقات الاجتماعية الكبيرة والتي كانت مضرب المثل كوننا مترابطين بالحيل،اما المنافع لوسائل التواصل الاجتماعي اختصرت للمستخدم المسافة والزمن واصبحت الحياة سهلة ومتناول يد الجميع عن طريق جهاز الكف الذي اختصر او تحول من كمبيوتر مكتبي الى لاب توب الى جهاز كفي والاختراعات متسارعة الى قطع اقل مما تصور لو كان في العمر بقية.
اما مساؤي واسائل التواصل الاجتماعي وبالاخص الكذب والاحتيال مثلا انت في البص عندما تسال صديقك انت وين يجيب بجواب غير صحيح ، وهذه وسيلة لزيادة دفعات الكذب ،اما في المجال الديني ساعدت على نشر الفتاوي الضاله والمضلله للفئة الضالة والمنحرفة كما ساعدت اكثر على نشر الاحاديث الضعيفة، ونشر المقاطع غير مدعومه من قبل اشباه العلماء والمفكرين او مؤيديهم بدلا من استخدام التقنية في مجال العلم والنفع العام يستخدم في نقل المقاطع الجنسية المسيئة للذوق العام.هذه جزء من كل من مخاطر ومساؤي وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وجه الخصوص الواتساب ...... ...
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