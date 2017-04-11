(السينما في افريقيا) .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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كانت البدايات عام 1912م في كل من مصر والسودان ثم حصل انتقال الى الشمال الافريقي ثم حصل الزحف الى افريقياالسمراء والتي تعتبر افلامها هي الافضل لانها تعبر عن الحقيقة اي في كل من السنغال ونيجيريا والافريقية التي توجد في شبه قارة السودان ولكن مهع ذلك نجد ان الاهتمام بالتراث لدى دائرة الثقافة اقل ما وعموما تعتبر السينما تعبير عن حالة الوطن الصغير او الوطن الكبير او العالم باسرة حسب القضايا المثارة كما انها تعرف الشعوب ببعضها البعض كما ساعدت على انتشار الاغاني الافريقية في العالم والفنون الافريقية الاخري كما انها تكشف عن الهوية الافريقة للقارة التي ضربها الجهل والفقر بسب سؤ السياسة والساة فيها كما انها تعتبر حوار قومي وحوار هوية للتواصل مع الشعوب الاخرى ومراة للتواصل مع العالم ، ففي السينما اضمحلت دور السينما بمجي الاسلاموفيا بعد ان كانت هناك68 دور عرض لم يتبقى غير اثنين فقط منها قصر الشباب والاطفال وقاعة الصداقة ولم يتبقى لافريقا غير السينما المصرية التي تعرض الاوضاع المصرية وبعض من وهموم الوطن العربي باللغة العربية
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