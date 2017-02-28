(مشروع اضعاف الدول العربية لصالح اسرائيل أو المشروع الصهيوني) .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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عاشت الدول العربية بما يسمى ثورات الربيع العربي وبراي ان معظم الدول العربية سقطت سقوطا مدويا في فخ الفوضى والتدهور والانهيار التامين لتلك الدول وماهي دول كل من العراق وسوريا واليمن وليبيا الا جزء من هذا السقوط المدوي اما مصر والسودان وتونس في الطريق والقصد من هذا المشروع هو اضعاف الدول العربية لصالح المشروع الاسرائيلي والصهيوني . نعم كان رؤساء العرب القدامي في وضع كبير للمواجهة والقوى اما من اتي بعدهم وخاصة ان فلسطين تعيش في وضع اخر وايران تحاول استثمار هذا الوضع لمصالحهم الدينية الخاصة والتغول او السيطرة على دويلات الخليج الصغيرة حتى تعود صولجان وقوة الدولة الفارسية القديمة(الخليج الفارسي واحتلال دويلات الخليج الصغيرة كالبحرين والكويت وقطر)وتحويلها لصالح الامبراطورية الفارسية في المستقبل.
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