جيتكم هنا بالاصل غلط .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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ذكر لي الشيخ ابراهيم الحسين في احدى محادثاته معي بان وجودكم في هذه الديرة غلط بقوله ( جيتكم هنا بالاصل غلط) واستدل بهجرة بعض الاهل والاصدقاء بعد طول اقامة في الخليج الى الغرب وبالاخص كندا التي سمحت للعديد منهم بالاقامة مع اعطائهم الجنسية مابعد إنقضاء فترة الخمس سنوات من الاقامة مع العلم ان اقامتهم في الخليج قد فاقت العشر سنوات من دون اي فائدة يجنوها منها فدخلوا كاجانب وخرجوا بهوية (مقيم) ولم يستفيدوا من اي مزايا اخرى يمكن تكون لابنائهم وفي ادناها ميزة التقاعد التي يرفضها قانون دول الخليج العربي اعطائها للمقيم الذي يظل فقط يستمتع براتبه دون اي مزايا اخرى ، لذا كانت فكرة الهجرة الى الغرب سواء اكانت بلاد العم سام او كندا او الدول الاسكندنافية وفي ابعدها استراليا هي الدواء الناجع لحالة عدم الاستقرار الذي يعاني منه المقيم في دول الخليج العربي ، لذا من باب اولى على الشباب القادرين على الهجرة من جميع النواحي منها النفسية والمالية ان يستعدوا ليحملوا حقائبهم وبسرعة ليشدوا الرحال الى الغرب حتى لا تضيع سنوات حياتهم دون اي فائدة وفي هذا المحك اهم شيء ان يحملوا في امانيهم العلم والتعلم لان تلك الدول تقدر اهل العلم والعلماء وتسع الجميع بدون اي فرز، وهذه وصية منقولة من مجرب وليس شخصي بصاحب تجربة في هذا المجال،حتى لا تخرجوا من دول الخليج كما دخلتم والله الموفق ...
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