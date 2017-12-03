الفن النوبي .. بقلم: د. أحمد محمد عثمان ادريس

التفاصيل
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-هو فن قديم قدم الحضارة واللغة النوبية ويقوم على الارتجال،ومن عبارقة الفن النوبي القديم الدكتور محمد وردي وصالح ولولي ، والمرحوم خوجلي وعبد الواحد
-اما من فناني العصر الحديث امجد صابر ،
- الفن النوبي يعتمد على شعر مرتب وفني واللحن
- قديما كان يستخدم الطار في الغناء ، اما حديثا ادخل الالات الحديثه معها مثل البيانو والاورغن والباص
- الة (الطمبور) قديمة ايضا قبل 400 سنة
- الايقاعات النوبية كثيرة بها(23) ايقاع( الكمو كاش، الكيني،
-يصاحب الفن النوبي الرقص
-والفن النوبي هو فن رائع وراقي
الوصول الى العالمية
موجود في هولندا وامريكا كفرق مختلفة لتعريف بالفن النوبي الشمالي او الجنوبي ( وكلنا نوبه)-

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