الفن النوبي .. بقلم: د. أحمد محمد عثمان ادريس

-هو فن قديم قدم الحضارة واللغة النوبية ويقوم على الارتجال،ومن عبارقة الفن النوبي القديم الدكتور محمد وردي وصالح ولولي ، والمرحوم خوجلي وعبد الواحد -اما من فناني العصر الحديث امجد صابر ، - الفن النوبي يعتمد على شعر مرتب وفني واللحن - قديما كان يستخدم الطار في الغناء ، اما حديثا ادخل الالات الحديثه معها مثل البيانو والاورغن والباص - الة (الطمبور) قديمة ايضا قبل 400 سنة - الايقاعات النوبية كثيرة بها(23) ايقاع( الكمو كاش، الكيني، -يصاحب الفن النوبي الرقص -والفن النوبي هو فن رائع وراقي الوصول الى العالمية موجود في هولندا وامريكا كفرق مختلفة لتعريف بالفن النوبي الشمالي او الجنوبي ( وكلنا نوبه)-
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