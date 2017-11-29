الكتابة على المركبات .. بقلم: أحمد محمد عثمان إدريس
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- تتلخص تلك الكتابات في ثلاثة(العين والحسد والتدين ، المشاعر العاطفية، المصادر الدينية،
-لكل سائق مصطلح ، -الصلات الاجتماعية ( ابو محمد، ابو احمد، ام ليلي، ام فاطمة، -للعين ( قل ماشاء الله ، تبارك الله ، -المثل الشعبي او الحكم (اتق شر من احسنت اليه) - الدينية(ماشاء الله، وما لم يشاء لم يكن،استر الله ،يارب، الحمد لله ما شاء الله ، -الحال والاحوال ( خلونا في حالنا، نحن كدا انتو كيف ؟، اعمل شنو؟، ركشه تلمنى ولا كفيل يذلني، ) للاخوه والحب ( متين ترجعي ليا، - الحلم 0( متين اقطع الكبري، متين تكبر تشيل حلمي ، الحلم الجماعي ،)- -التزام الصمت والادب (هس بس ، ما تكتر،اقعد ساكت، - اخرى( جاري الاتصال ، -الاقتصاد والمال ( الاقتصاد ماشي -المهن المختلفة ( الدكتوره ، سايق اللورى، - الطرق الصوفية( يا المكاشفي ، يا صايم ديمة ، يا البرعي،كباشية، الاحمدية، السمانية، -من امثلة ذلك(اديني رضاك قدامي سفر،سامحنى دائما مبتسم، شقيري، ، . - للادب والاحترام ( اقعد ساكت، حدب وادب،ما تكتر، - نجد ايضا بها صور الفنانين السودانين ولاعبيه الكرة الدوليين والمحليين،وارباب الطرق الصوفية، -السلامة ( درب السلامة للحول ،سيري وعين الله ترعاكي، -الحب( قلبي معاك، عندي نزله ،راجي الدواء، سواح في قلبك،بالنية ،ياخائن،يا غدار،
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