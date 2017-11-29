الكتابة على المركبات .. بقلم: أحمد محمد عثمان إدريس

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- تتلخص تلك الكتابات في ثلاثة(العين والحسد والتدين ، المشاعر العاطفية، المصادر الدينية،

-لكل سائق مصطلح ،
-الصلات الاجتماعية ( ابو محمد، ابو احمد، ام ليلي، ام فاطمة،
-للعين ( قل ماشاء الله ، تبارك الله ،
-المثل الشعبي او الحكم (اتق شر من احسنت اليه)
- الدينية(ماشاء الله، وما لم يشاء لم يكن،استر الله ،يارب، الحمد لله ما شاء الله ،
-الحال والاحوال ( خلونا في حالنا، نحن كدا انتو كيف ؟، اعمل شنو؟، ركشه تلمنى ولا كفيل يذلني، )
للاخوه والحب ( متين ترجعي ليا، -
الحلم 0( متين اقطع الكبري، متين تكبر تشيل حلمي ، الحلم الجماعي ،)-
-التزام الصمت والادب (هس بس ، ما تكتر،اقعد ساكت،
- اخرى( جاري الاتصال ،
-الاقتصاد والمال ( الاقتصاد ماشي
-المهن المختلفة ( الدكتوره ، سايق اللورى،
- الطرق الصوفية( يا المكاشفي ، يا صايم ديمة ، يا البرعي،كباشية، الاحمدية، السمانية،
-من امثلة ذلك(اديني رضاك قدامي سفر،سامحنى دائما مبتسم، شقيري، ، .
- للادب والاحترام ( اقعد ساكت، حدب وادب،ما تكتر،
- نجد ايضا بها صور الفنانين السودانين ولاعبيه الكرة الدوليين والمحليين،وارباب الطرق الصوفية،
-السلامة ( درب السلامة للحول ،سيري وعين الله ترعاكي،
-الحب( قلبي معاك، عندي نزله ،راجي الدواء، سواح في قلبك،بالنية ،ياخائن،يا غدار،

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