للبيع !! .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس

-دولة ناصية فاتحة على بحر وبها نيلين واراضي زراعية خصبة 220 مليون فدان ، مجاوره لستة دول
-استعمال ضباط -للجادين فقط -الوسطاء يمتنعون - شعب طيب ومتدين لدرجة كبيرة - شعب صابر لمدة 27 سنة ويمكن يصبر لمدة مائة سنة قادمات - دولة قابلة للانقسام لخمس دول تاني - شعب سميع ولميع للحكومات( هي لله) - انتهت كل اوصافه القديمة ومابقت شيء -قالوا فيهو يورانيوم ونحاس بكميات ضخمة وبترول وسياحة وكل شيء - قالوا نحن اغني من امريكا -بس كيف ؟ بالشفافية ولا كيف ؟- بس حكومة فاشلة- داخل الاطار: - تم العثور على مواطن سوداني مبتسم داخل كارتو وتم اسعافه على الفور والحمد لله حالته مستقرة وبدات علامات التكشير تعود تدريجيا والحمد لله على ذلك قالو السبب الدولار واحدين قالوا الحمار(000)
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