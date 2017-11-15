فن صناعة الكلمة .. بقلم: د. أحمد محمد عثمان إدريس

صناعة الكلمة تحتاج الى قدر كبير من الفكر الثاقب حتى تخرج الكلمات رصينة وكبيرة ، لان مصانع الكلمات لا تستطيع ان تخرج الكلمات بسهولة وخاصة ان كان الوضع توعوي او ارشادي والذي يحتاج الى معينات كبيرة داخل معمل او مصنع الكلمات ، وتعتمد صناعة الكلمات على ثلاثة اولها الخطيب او كاتب المقال وثانيها المقال او الموضوع وطريقه صناعته بتخير(وروية) بعيدا عن الاسراع والتهور ، وليس كل من امسك قلما يستطيع ان يكتب مقال فيهو توعية وارشاد وليس كل من رغب في القاء محاضرة او خطبة يستطيع صناعتها عبر المعامل المختلفة بطريقة فيها الرضى والاستحسان من المتلقي ، اما العامل الثالث هو عامل الخبرة وله دخل كبير في جودة واتقان فن القاء الخطابة او كتابة المقال، والناس تتعلم من الاخطاء ( وليس المرء يؤلد عالما وليس اخو علمن كمن هو جاهل)
د. احمد محمد عثمان ادريس
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