العدوانية بين الابناء .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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العدوانية داخل الاسرة وبين الابناء تخلقها التفرقة بين الابناء والعلاقات التي تنتهج من قبل ربان السفينة،بشكل غير عادي ، وقد تعمق هذه العداوات وتصل مرحلة الانشقاق والصراعات في المستقبل لذا على ربان السفينة انتهاج النهج العادل والسوى في تربية الابناء ، هناك بعض النقاط لها تأثير في تلك العلاقات داخل الاسرة ومن ضمنها :
-داخل الاسر النهج القويم يؤدى الى سلامة الاسرة ، -خارج الاسرة نظرة الابناء الى المحيط الخارجي لهم والمقارنة -فترة الحمل ايضا لها تاثير في تلك العلاقات -تفضيل الابوين لاحد الابناء دون الاخر اكبر خطأ ترتكبه الاسرة في حياتها يحدث التفرقه عموما على الاسرة ان تعى الدوس حول مسالة العدوانية بين الابناء لانها نقطة جديرة بالاغتبار وليست بمسالة بسيطة فاثارها اكبر على الابناءمن حيث الترابط والتماسك فيما بينهما ( كالجسد الواحد) وهذا ما نريده ان يكون متواجد وبشده داخل الاسرة الواحدة والممتدة والتي تشكل نواة المجتمع السوداني وبذرته التي يرتكز عليها، والله الموفق .....
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