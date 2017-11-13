الابداع والفن في تنشئه الابناء .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
التفاصيل
الزيارات: 18
-دي المرة الثانية وانا اكتب حول هذا الموضوع. - الابن او الابناء صفحات بيضاء كالطين تكونها الاسرة - الدين محور اساسي في الاسرة -الوالدين ان يكونوا على قدر واسع من الوعي باهمية المسؤلية -على الوالدين اجابة جميع اسئلة الابناء حتى لا يذهبوا الى اخرين ويجدوا اجابات خاطئة او ياخذوا المشورة من الاخرين. -تهيئة جميع الاجواء للابناء -ان يبتعد الاوالدين عن توبيخ الابناء من دون اقناع الاطفال حتى لا نجعلهم يبعدوا عنا - ان يعمل الوالدين بمبدأ المساواة والعدل داخل البيت من حيث المعاملات للابناء -ان نحكي لهم عن المستقبل -بنفس الطريقة التي تم نشا عليها الوالدين ينشا الابناء لان ذلك ينعكس على الابناء في التربية - لذا نجي في هذه النقطة ايضا عن المراة او الزوجة الصالحة -تهيئة الاجواء الاسرية النظيفة للابناء -برضو ان يكون هناك اهتمام من الدولة ايضا في هذا المحك لا تستغرب من هذه النقطة لان الاسرة تعتبر اللبنة الاولي لبناء المجتمع والدولة. -بالنسبة لمواهب الابناء ومهاراتهم يجب ان يكون هناك اكتشاف لها وتنميتها في مقابل رغباتهم الجامعية وان لا تكون دراسة الابناء من اجل الكسب المادي في التوجية الاكاديمي( طب وهندسة،،،) -ان تعود اطفالك ان لا يجلسوا مع من هم اكبر منهم - عود اطفالك ان لا يتصنتوا على كلام الناس وينقلوا كلامهم - عودوا اطفالكم ان لا ينقلوا جميع ما يجري داخل الاسرة الى خارجها ودا الاهم في التربية ودا يدخلنا الى الامانة التي اصبحت مفقودة هذه الايام. -ما يناقش الوالدين مشاكهم وهموم امام اطفالهم - الوالدين ان يكونوا قدوة لابنائهم -الشخص اللي بيحترم المواعيد يكون شخص منبضط علموا ابنائكم على احترام المواعيد - سوداني وخليك مواعيدك بريطاني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.