الابداع والفن في تنشئه الابناء .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس

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-دي المرة الثانية وانا اكتب حول هذا الموضوع.
- الابن او الابناء صفحات بيضاء كالطين تكونها الاسرة
- الدين محور اساسي في الاسرة
-الوالدين ان يكونوا على قدر واسع من الوعي باهمية المسؤلية
-على الوالدين اجابة جميع اسئلة الابناء حتى لا يذهبوا الى اخرين ويجدوا اجابات خاطئة او ياخذوا المشورة من الاخرين.
-تهيئة جميع الاجواء للابناء
-ان يبتعد الاوالدين عن توبيخ الابناء من دون اقناع الاطفال حتى لا نجعلهم يبعدوا عنا
- ان يعمل الوالدين بمبدأ المساواة والعدل داخل البيت من حيث المعاملات للابناء
-ان نحكي لهم عن المستقبل
-بنفس الطريقة التي تم نشا عليها الوالدين ينشا الابناء لان ذلك ينعكس على الابناء في التربية
- لذا نجي في هذه النقطة ايضا عن المراة او الزوجة الصالحة
-تهيئة الاجواء الاسرية النظيفة للابناء
-برضو ان يكون هناك اهتمام من الدولة ايضا في هذا المحك لا تستغرب من هذه النقطة لان الاسرة تعتبر اللبنة الاولي لبناء المجتمع والدولة.
-بالنسبة لمواهب الابناء ومهاراتهم يجب ان يكون هناك اكتشاف لها وتنميتها في مقابل رغباتهم الجامعية وان لا تكون دراسة الابناء من اجل الكسب المادي في التوجية الاكاديمي( طب وهندسة،،،)
-ان تعود اطفالك ان لا يجلسوا مع من هم اكبر منهم
- عود اطفالك ان لا يتصنتوا على كلام الناس وينقلوا كلامهم
- عودوا اطفالكم ان لا ينقلوا جميع ما يجري داخل الاسرة الى خارجها ودا الاهم في التربية ودا يدخلنا الى الامانة التي اصبحت مفقودة هذه الايام.
-ما يناقش الوالدين مشاكهم وهموم امام اطفالهم
- الوالدين ان يكونوا قدوة لابنائهم
-الشخص اللي بيحترم المواعيد يكون شخص منبضط علموا ابنائكم على احترام المواعيد
- سوداني وخليك مواعيدك بريطاني

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