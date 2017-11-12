لمسه وفاء للفنان المرحوم / سيد خليفه .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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-نشأ نشاه دينية والده كان مادحا - تنوع في مختلف الوان الموسيقى -كان تعليمه ديني بالديبيه ثم العيلفون - اثر دراسة الموسيقى بمصر والتي تخرج منها عام 1958م - من الشعراء الذين تعامل معهم عبد المنعم عبد الحي وادريس جماع والفيتوري والتجاني يوسف بشير - غني لشعراء عرب اخرين -يعتبر سفير الاغنية السودانية (المامبو السوداني) -يمتاز بالاداء المسرحي ومتمكن في الاداء والتلحين ويمتلك ايضا ناصية المسرح -وقور وهادي -من الملحنين الذين تعامل معهم بشري عباس واسماعيل و على مكي -توفي لرحمه الله عام 2001م ( له الرحمه)
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