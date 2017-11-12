لمسه وفاء للفنان المرحوم / سيد خليفه .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس

التفاصيل
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-نشأ نشاه دينية والده كان مادحا
- تنوع في مختلف الوان الموسيقى
-كان تعليمه ديني بالديبيه ثم العيلفون
- اثر دراسة الموسيقى بمصر والتي تخرج منها عام 1958م
- من الشعراء الذين تعامل معهم عبد المنعم عبد الحي وادريس جماع والفيتوري والتجاني يوسف بشير
- غني لشعراء عرب اخرين
-يعتبر سفير الاغنية السودانية (المامبو السوداني)
-يمتاز بالاداء المسرحي ومتمكن في الاداء والتلحين ويمتلك ايضا ناصية المسرح
-وقور وهادي
-من الملحنين الذين تعامل معهم بشري عباس واسماعيل و على مكي
-توفي لرحمه الله عام 2001م ( له الرحمه)

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