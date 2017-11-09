الفنان المرحوم/ الامين عبد الغفار( فارقنا اعز الناس) .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
التفاصيل
الزيارات: 19
(حبي الناس يحبوك، فارقنا اعز الناس يا مسافر ) ولد الفنان المرحوم الامين عبد الغفار بقرية تنوب بولاية الجزيرة عام1945م ودرس بخلاويها ثم المرحلة الاولية بتنور ايضا اما الوسطى فكانت بطابت ،عمل معلما كمثلة من الفنانين الاخرين( المرحوم محمد وردي والدكتور عبد القادر سالم)، قلد الفنان احمد الطيب الذي سمح له بترديد اغانية ، ظهر ظهور قوى عبر مهرجان الثقافة الثاني ، جمعته مع الشاعر مختار دفع عشر اغاني ومن اغانيه(فارقنا اعز الناس ، حب الناس يحبوك، شيل الريد وهي من الحان سيد احمد والحان ود الحاوي ، رحم الله الفنان الانسان الامين عبد الغفار(رحمه واسعه) ونحن نعيش هذه الايام الذكري السادسة لوفاه هذا العملاق ابن تنوب، نعم فارقتنا يا اعز انسان يا مسافر سفر بلا عودة ،نعم فارقتنا يا الامين عبد الغفار
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.