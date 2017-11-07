سوداني في اي مكان .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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-زمان كان السوداني ما يطلعو من اهلو (تب) وما يطلعوا الا الشديد القوى
- اليوم تلقاهو في اي مكان ( حتى لو رفعت حجر تحتو بتلقى سوداني) - طبعا الظروف بقت صعبة -الوضع بقى لصالح ناس (هي لله ) -وما بيدوك فرصة تب -لا في الشغل ولا في البطالة حتى ما تلقى فرصة - مشاركين في كل شيء - اتقفلت كل الطرق - امريكا بقت تحت جزمة ترامب - والخليج عايش في الوهاد والسهاد - والقعاد في السودان ساكت احسن منو البعاد -عشان كدا كل الناس هاجرت تب ما دايرة ترجع للسودان اصلو -وناس اخذت جنسيات تانية - وناس معارضة منتظره الفرج الاكبر الى ان ناس (هي لله) ينقعلو كدا - الموضوع داير صبر - صبر اكثر من (27) سنة الا الموت بقى تاني ولا كيف ؟ -عشان كدا السودان بقى فاضي وخرابه - حاكمنو جماعة الرقابة ( هي لله) - لو مشيت اي دوله في العالم ( لازم) تلقى في سوداني - غصبا عنك - دا حالنا حال التابه والكآبه والرتابة - ولا مشيت الغابة بتلقى معارض منتظر السعادة - حتى لو مشيت نيكاراغوا والبرازيل وهونج كونج ( بتلقى فيها سوداني) - الجماعة وصلوا اسرائيل كمان - دا حالي حالي التابه ( انا سوداني ) - الحمد لله
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