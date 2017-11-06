جبال النوبة مابين الحكم الذاتي وحق تقرير المصر .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس

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- المرة ديه ناس جبال النوبة جادين بحق تقرير المصير

-قالوا انفصال بس (على منوال عرس بس) وماديرين حكم ذاتي
- ودا حقهم في العيش ضمن دولتهم الجديدة
- وفي الطريق ناس الانقسنا ودارفور وشرق السودان
- الباقي شنو؟
- الخرطوم والعرب الباقين
-نحن بالاصل ماعرب حن افارقه من اللون واللغة.
-بس داخلين ساكت كدا في العرب بالطول والعرض السودان مع العرب
- ماقالوا انتو مشتركين مع العرب في (وحدة الارض، والدين،والتاريخ المشترك،ووحدة المصير، وغيره)
-برضو ماعرب
-انا ضد انفصال جبال النوبة بالاساليب الانتهازية والعشوائية.
-ناس جنوب السودان (عبرة للجميع)
-تبقى دولة ثالثة مع كل من دولة شمال وجنوب السودان.
-بعدين دايرين نكرر المشهد للمرة الثالثة .
-ماخلاص موجوده دولة جنوب السودان الفاشلة ودولة شمال السودان الفاشلتين( مشهدين)
- يعني لازم تكون في دولة ثالثة فاشلة
-كفاية علينا كدا
-بعدين جبال النوبة كمنطقة موبؤه بالعرقيات والقبليات التي (لاحول ولا قوة لها) ذي دولة جنوب السودان.
- ودولة ليس لها ميناء يعني تعتمد ذي تشاد وجنوب السودان على الشمال في الصادر والوارد( دولة مغلقة)
-نعم في يورانيوم وارض بكر والقطن والثروة الحيوانية والامطار(ماشاء الله)وبترول لكن كدا ما كفاية
-الناس اللي بيطالبوا بحق تقرير المصير من ناس جبال النوبة كلهم بره السودان.
-ماخدين جنسيات تانية وقاعدين هناك مرتاحين
- والقاعدين هنا لو تم الانفصال بياخذوا خاذوق كبير ذي خاذوق دولة جنوب السودان الوليدة.
-وكفاية كدا والله يستر والقادم اصعب
- والانفصال نكثة
- الحمد لله
- (معليش) انا قلت اللي في خاطري بس
- انا ما مؤتمر وطني ولكن السودان وطن ويسع الجميع
- الصادق المهدي اخير بيقول في حق تقير المصير لناس جبال النوبة (افضل ليهم نضالهم لنيل حقوقهم من مطالبتهم بحق تقرير المصير)
-دا كلام ابونا الامام (مع فائق الاحترام)
- ودار راي انسان عرك السياسة وعركته
- وانتو يا ناس جبال النوبة الكرة في ملعبكم لكن ما تختوا العاطفة في قلوبكم كثير
- قدموا العقل على العاطفة
-وربنا معاكم
- والنصر لقضية شعبكم


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