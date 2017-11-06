جبال النوبة مابين الحكم الذاتي وحق تقرير المصر .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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- المرة ديه ناس جبال النوبة جادين بحق تقرير المصير
-قالوا انفصال بس (على منوال عرس بس) وماديرين حكم ذاتي - ودا حقهم في العيش ضمن دولتهم الجديدة - وفي الطريق ناس الانقسنا ودارفور وشرق السودان - الباقي شنو؟ - الخرطوم والعرب الباقين -نحن بالاصل ماعرب حن افارقه من اللون واللغة. -بس داخلين ساكت كدا في العرب بالطول والعرض السودان مع العرب - ماقالوا انتو مشتركين مع العرب في (وحدة الارض، والدين،والتاريخ المشترك،ووحدة المصير، وغيره) -برضو ماعرب -انا ضد انفصال جبال النوبة بالاساليب الانتهازية والعشوائية. -ناس جنوب السودان (عبرة للجميع) -تبقى دولة ثالثة مع كل من دولة شمال وجنوب السودان. -بعدين دايرين نكرر المشهد للمرة الثالثة . -ماخلاص موجوده دولة جنوب السودان الفاشلة ودولة شمال السودان الفاشلتين( مشهدين) - يعني لازم تكون في دولة ثالثة فاشلة -كفاية علينا كدا -بعدين جبال النوبة كمنطقة موبؤه بالعرقيات والقبليات التي (لاحول ولا قوة لها) ذي دولة جنوب السودان. - ودولة ليس لها ميناء يعني تعتمد ذي تشاد وجنوب السودان على الشمال في الصادر والوارد( دولة مغلقة) -نعم في يورانيوم وارض بكر والقطن والثروة الحيوانية والامطار(ماشاء الله)وبترول لكن كدا ما كفاية -الناس اللي بيطالبوا بحق تقرير المصير من ناس جبال النوبة كلهم بره السودان. -ماخدين جنسيات تانية وقاعدين هناك مرتاحين - والقاعدين هنا لو تم الانفصال بياخذوا خاذوق كبير ذي خاذوق دولة جنوب السودان الوليدة. -وكفاية كدا والله يستر والقادم اصعب - والانفصال نكثة - الحمد لله - (معليش) انا قلت اللي في خاطري بس - انا ما مؤتمر وطني ولكن السودان وطن ويسع الجميع - الصادق المهدي اخير بيقول في حق تقير المصير لناس جبال النوبة (افضل ليهم نضالهم لنيل حقوقهم من مطالبتهم بحق تقرير المصير) -دا كلام ابونا الامام (مع فائق الاحترام) - ودار راي انسان عرك السياسة وعركته - وانتو يا ناس جبال النوبة الكرة في ملعبكم لكن ما تختوا العاطفة في قلوبكم كثير - قدموا العقل على العاطفة -وربنا معاكم - والنصر لقضية شعبكم
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