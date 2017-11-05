دور الاسرة في زراعة الحب . بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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الاسرة هي تلك النسيج الاجتماعي القوى والذي يعتبر احدى الاعمدة الاساسية لخلايا الدولة ومكوناتها الاجتماعية، كما يجب ان يكون للاسرة دور كبير في خلق اجواء المحبة والالفة وزراعة الحب،فالاسرة يجب ان تكون قائمة على المحبة والطيبة والاحسان والحنان من اجل تقريب الابعاد والاقارب وصناعة الالفه والمحبة في هذه الخلية الاجتماعية ، كما يجب ان تكون كلمات الثناء والشكر عنوان لتلك الخلية الصغيرة، كما يجب ان يكون هناك تفاعل بين افراد الاسرة كما ان السفر الجماعي له تاثير في الحب وهي وسيلة لتجميع القلوب على المحبة والطيبة والحنان.
المسجد ليس فقط لخطب الجمعة الرنانة او المرسله من قبل وزارة الاوقاف كما يحدث في بعض الدول، او المكتوبة من قبل الخطيب الجمعة حسب الازمان والمناسبات الاجتماعية والسياسية والاقتاصادية المختلفة ، اماالاسرة لها دور كبير في صناعة الالفة والحب، اما المدرسة ايضا جزء من تلك المؤسسات الثقافية في هذا المنحى، اما الشارع لاينفصل دورة عن دور الاسرة والمدرسة ،هذه الازرع المختلفة تعتبر جزءا لا يتجزأ من صناعة وزراعة الالفة والمحبة داخل الاسرة .، والله الموفق ...
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