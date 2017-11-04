كلمنى الساعة كم؟ .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس

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-نحن راجعين

- رجعوا لينا ثلاثة ( التوقيت الزمني القديم والسلم التعليمي القديم وكمال شداد)
- الثلاثة جوا بالسلامة
-عقبال يرجع الجنوب والمال المنهوب والديمقراطية بثوبها الذهبي المحبوب
- ويغيبوا عنا ناس(هي لله) الى الابد.
- قالوا الساعة البيولوجية بتاعت السودانين اتغيرت
- نحن حياتنا كلها ماشه على منوال ( خليها على الله)
- لمن جوا الجماعة ديل غيروا كل شي حتى الساعة ما خلوها
- حتى عرفنا اتغير(عادتنا وتقاليدنا)
- طيب لمن عملوا البكور الساعة كانت وين ؟
- كانت مع ناس (هي لله)
- مافاهمين حاجة
- (هي لله)
- مافضل شيء كل شيء اتغير
-17 سنة من الفشل التوقيتي و27 سنة من الفشل الحكمي لإدارة البلاد والعباد
- الناس كلها داقسه تب ما بتعرف تاثيرات هذه التغيير في حياتهم
- ليها تاثير في جميع نواحي الحياة بدون تحديد
-رجعوا تاني لجرنيتش
- ليت الزمان يعود واخبره بما فعل ( 0000) 27 سنة من التخبط والحمد لله
- كل شيء انتهي خلاص
- مابقى حاجه فاضلة غير ( اعجاز نخل خاوية)
- بعد ماجربوا كل شيء بقوا يحنوا للماضي ( والماضي ولي زمان)
- في لناس ماتت ، وناس هاجرت ، وناس اغتربت ، وناس بقت قاعده منتظره الفرج ، وناس مع ( هي لله).
وناس فرت وعارضت الباقي ايه ؟؟
- هم ديل بتغيروا متين؟
- التغيير الكثير في البلد ما كويس برضو
- كلمنى الساعة كم؟


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