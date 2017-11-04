كلمنى الساعة كم؟ .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
التفاصيل
الزيارات: 65
-نحن راجعين
- رجعوا لينا ثلاثة ( التوقيت الزمني القديم والسلم التعليمي القديم وكمال شداد) - الثلاثة جوا بالسلامة -عقبال يرجع الجنوب والمال المنهوب والديمقراطية بثوبها الذهبي المحبوب - ويغيبوا عنا ناس(هي لله) الى الابد. - قالوا الساعة البيولوجية بتاعت السودانين اتغيرت - نحن حياتنا كلها ماشه على منوال ( خليها على الله) - لمن جوا الجماعة ديل غيروا كل شي حتى الساعة ما خلوها - حتى عرفنا اتغير(عادتنا وتقاليدنا) - طيب لمن عملوا البكور الساعة كانت وين ؟ - كانت مع ناس (هي لله) - مافاهمين حاجة - (هي لله) - مافضل شيء كل شيء اتغير -17 سنة من الفشل التوقيتي و27 سنة من الفشل الحكمي لإدارة البلاد والعباد - الناس كلها داقسه تب ما بتعرف تاثيرات هذه التغيير في حياتهم - ليها تاثير في جميع نواحي الحياة بدون تحديد -رجعوا تاني لجرنيتش - ليت الزمان يعود واخبره بما فعل ( 0000) 27 سنة من التخبط والحمد لله - كل شيء انتهي خلاص - مابقى حاجه فاضلة غير ( اعجاز نخل خاوية) - بعد ماجربوا كل شيء بقوا يحنوا للماضي ( والماضي ولي زمان) - في لناس ماتت ، وناس هاجرت ، وناس اغتربت ، وناس بقت قاعده منتظره الفرج ، وناس مع ( هي لله). وناس فرت وعارضت الباقي ايه ؟؟ - هم ديل بتغيروا متين؟ - التغيير الكثير في البلد ما كويس برضو - كلمنى الساعة كم؟
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.