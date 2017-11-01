اضواء على خربشات جامعة كرري .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس

التفاصيل
الزيارات: 199

-هي لله جامعة كرري جامعة الحزبية الموالية للنظام تخرج كادر الحزب من العسكريين والمدنيين
-سمعنا وقرانا انها منحت السيده الفضلى الدكتوراه وليس الفخرية والتي كانت بعنوان( التخطيط الإستراتيجي الإسلامي فى تحقيق الامن الغذائي)(هي لله)
- والسؤال والذي يطرح نفسه متي درست السيده الفضلي حرم الرئيس الماجستير ؟ واي جامعة منحتها درجة الماجستير؟
-كالعادة جميع افراد الحزب يمنحنون الدكتوراه كبرياء وتعالي(هي لله).
- ايلا منح الدكتوراه الفخرية من جامعة البحر الاحمر، والنائب الاول لرئيس الجمهورية منح الدكتوراه الفخرية من جامعة الدلنج( وماخفي اعظم)
-الكثير من طاقم الحزب منح الدكتوراه غير الفخرية وهو بعيده عنهم(هي لله).
- اضواء على (الفخفخن) التي سادت اوساط اهل الحزب وكانها مدخل لدخول جنة الله (هي لله)
-الجامعات الخاصة كلها ملك للمؤتمر(غندور الرازي)، حميده( جامعة العلوم الطبيةوالتكنولوجيا) وكلية الوسيلة (الوسيلة)الخ
- التعليم اصبح سهل وفاضح ومتدني الى درجة بعيده
- تعمل حوش وحمامات ومكاتب وغرف كبيرة وتسميها جامعة
-سمعتنا من ناحية التعليم اصبحت (لاتساوى جناح بعوض وان علت)( هي لله)
-بعدين سوف تسمع اخي القاريء الكريم السيده الفضلي(الزوجه الاولى) معها الدكتوراه الفخرية من جامعة شندي(هي لله).
-قالوا دا كله شغل تمكين(هي لله)


عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.