اضواء على خربشات جامعة كرري .. بقلم: د. احمد محمد عثمان ادريس
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-هي لله جامعة كرري جامعة الحزبية الموالية للنظام تخرج كادر الحزب من العسكريين والمدنيين -سمعنا وقرانا انها منحت السيده الفضلى الدكتوراه وليس الفخرية والتي كانت بعنوان( التخطيط الإستراتيجي الإسلامي فى تحقيق الامن الغذائي)(هي لله) - والسؤال والذي يطرح نفسه متي درست السيده الفضلي حرم الرئيس الماجستير ؟ واي جامعة منحتها درجة الماجستير؟ -كالعادة جميع افراد الحزب يمنحنون الدكتوراه كبرياء وتعالي(هي لله). - ايلا منح الدكتوراه الفخرية من جامعة البحر الاحمر، والنائب الاول لرئيس الجمهورية منح الدكتوراه الفخرية من جامعة الدلنج( وماخفي اعظم) -الكثير من طاقم الحزب منح الدكتوراه غير الفخرية وهو بعيده عنهم(هي لله). - اضواء على (الفخفخن) التي سادت اوساط اهل الحزب وكانها مدخل لدخول جنة الله (هي لله) -الجامعات الخاصة كلها ملك للمؤتمر(غندور الرازي)، حميده( جامعة العلوم الطبيةوالتكنولوجيا) وكلية الوسيلة (الوسيلة)الخ - التعليم اصبح سهل وفاضح ومتدني الى درجة بعيده - تعمل حوش وحمامات ومكاتب وغرف كبيرة وتسميها جامعة -سمعتنا من ناحية التعليم اصبحت (لاتساوى جناح بعوض وان علت)( هي لله) -بعدين سوف تسمع اخي القاريء الكريم السيده الفضلي(الزوجه الاولى) معها الدكتوراه الفخرية من جامعة شندي(هي لله). -قالوا دا كله شغل تمكين(هي لله)
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