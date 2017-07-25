رأسُ الجُندِي بألفِ ريال! .. شعر: عبد الإله زمراوي

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كان البائعُ حاكمُنا
بالامسِ يزاودُ
في البورصة...
رأسُ الجُندِي
بألفِ ريالٍ
يا شاري
أنفُخ في البوق...
كانَ الشاري منهمِكاً
يرتشفُ نبيذاً
مِن تمرٍ مَحروق ...
كان الجنديُ
يُساق إلى الذبحِ
ذليلاً ً
كالضأنِ المَسروق...
كان المَخصي
البائعُ حاكِمُنا
ينتعل حِذاءً مصنوعاً
من جِلدِ مَدبوغ...
كانت أمي تبكي تبكي
من هولِ المشهد
تبكي في السوق...
وبكينا معها
بدموع القهر
بكينا في السوق...
كتيوسٍ مخصيةْ
كٌنا...
لم نفعَل شيئاً
غير دُعاءٍ مكذوبٍ
في المسجدِ
عِندَ صلاةِ الفجر...
والآعجبُ أنَّ
جنودَ الحاكمِ
والمارّة وقفوا كالطود
يبولون على المَعبد...
الَّلعنُ اللعنُ
على الوالي؛
عَسسَ السُلطان...
اللعنةُ للمومِسِ
تعرضُ ثدييها
للِباعة...
والوطنُ يباعُ
بكيلِ بعيرٍ
في ساعة...
اللعنةُ فينا
يا سَادة
إذ كنا
نتثاءبُ من
فرطِ الخوف....
أغَضِبنا من
هذا العُهر
على الوطنِ المَسروق؟
تباً لم نغضب
حتى هذي الساعة...
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