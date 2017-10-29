أطائفة منهم حضرت جلد كوز البار!؟ .. بقلم: عباس خضر
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أسوأ إهانات عالمية حدثت من حكومة إنقاذ الكيزان هي حكم الجلد لشعب السودان الفقران. فلقد رأى العالم أجمع فديو الفتاة السودانية وهي تتململ وتتزحزح وتزحف على الأرض
أسوأ إهانات عالمية حدثت من حكومة إنقاذ الكيزان هي حكم الجلد لشعب السودان الفقران.
فلقد رأى العالم أجمع فديو الفتاة السودانية وهي تتململ وتتزحزح وتزحف على الأرض وترفع يديها وأحياناً أرجلها لتتقي إنهمار جلدات سياط البقر الهاوية والتي تتهاوى من يد الشرطي المتابع ويسمع لها زئير من على البعد والمتتالية بشدة على ظهر وجسد الفتاة وهي تصرخ وتستغيث ،ولقد فاقوا العالم أجمع فعلاً في فعلهم هذا والقاضي يصيح بها أسكتي وللا أديك سنتين سجن والشرطي الآخر قدوقدو يصرخ فالتحضره طائفة من المسلمين، والكيزان منتشين.فهل إنتشاؤهم كان بالبيرة والشمبانيا التي تملأ الكثير من شقق وفلل الخرطوم أم كان الإنتشاء من مجرد مشاهدة وسماع وحيح الفتاة.
وكما هو من المعلوم للكافة فإن قوانين الجلد بالسياط بدأت في عهد نميري وخاصة بعد أن تمت المصالحة مع الكيزان وأتى بهم لسدة الحكم والإتحاد الإشتراكي وصار الترابي مستشاراً ومدعي أو النائب العام والنميري إماماً للمسلمين بعد ذلك وقالوا بتطبيق الشريعة ولقد سميت بقوانين سبتمبرمن الأحزاب وأنتقدتها معظم هذه الأحزاب وخاصة الحزب الجمهوري.
وبدأ الجلد منذ ذلك الحين للمساكين والقطع وبتر الأيدي مع التشهير بالميكرفونات وخاصة للسكارى.وقتلوا الواثق وثم حتى المعلم الفيلسوف محمود محمدطه.
وقد كانت عدد الجلدات 40 جلدة حداً كما ينطق بها القاضي، وقد نقض هذا الكلام كثير من الفقهاء بقولهم أنه لا يوجد حد في الخمروإنما تعزيرا.ً وبعضهم ذكرأن أبا حنيفة يحلل كل أنواع الخمور ماعدا ثمارهاتين الشجرتين(العنب والتمر).
والجلد والبتروالقطع مذكور في عدد من الحدود في القرآن الكريم وليس من ضمنها الخمر(السرقة والزنا والذين يقذفون المحصنات ولكم في القصاص حياة والذين يعودون للربا فاليأذنوا بحرب من الله ورسوله والمؤمنين)، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه.
هكذا بدأوا الجلد والبتر والقطع من خلاف وواصلوا وأعلنوا أن الإنقاذ يونيوإمتداد لمايو وذلك على الرغم من دستور2005م ومازال الجلد مستمراً في المحاكم وقوانين النظام العام.
وبما أن هناك أكثر من حادثة ومشبوهين ومتهمين كُثرمن الكيزان وتم القبض عليهم في الشقق والفنادق في الداخل وفي الطرق والمواصلات والبارات في الخارج.
وطبعاً كلهم في مواقع المسؤولية الكبرى وهل في كوز ما مسؤول!؟
فالبلد بلدنا ونحن أسيادها كما كانوا يفترون.
والسؤال الرئيسي هل تم جلدهم وكم عدد الجلدات!؟ فعدد الجلدات مهم هنا لأن التلوث كبير. سُكر وحاجات تانية حامياني.الحماية التي وجدها الكيزان والدلع المبالغ فيهو لهؤلاء الشياب والغرور الذي أصاب تنظيم الكيزان والتنظيم العالمي للأخوان كذلك جعلهم يشتطون ويبالغون والراجل يجي يقلعنا، لقد سمعت أن شيخهم في بعض لقاءاته العالمية كان يشرب البيرة الباردة ويحب الهنكن الألمانية ومع نميري كانت له قعدات وصولات دي أسألوا منها إنتو وتأكدوا حتى لايكون الكلام على عواهنه. لكن الإنفلات الكيزاني الذي حدث والحادث أمام الشعب و مدى الفساد والفسوق والمخدرات والحاويات (مالي وإداري وأخلاقي) الذي إستشرى والله، وهذا يؤكد ما ذهب إليه الناس و بأن نائب الرئيس بكري بدأ في التخلص منهم لإنهم فضيحة.وفصيحين والمخ طين هذا سبب انهيار الخدمة العامة والمدنية وردوم التدريب والورش وحالهم في حالوبل إزدادوا ركاكة.
وأخطر مافي الموضوع إنهم يبتعثون والسفريات الدولارية لمستويات تحتية زقازيقية، وأخطر من ذلك يمثلون السودان كدبلوماسيين.
فالحركة الإسلامية إنتهت كلاعب في الساحات السياسية والدولية وبعضها بدأت في تغيير الأسماءفخير لكم تشوفوا ليكم صِرفة.!!!
فالدبلوماسي المقبوض عليه في بار نيويورك بعد أنصاص الليالي الحالمة سكران هل تم جلده بحد السكر وهل تم إحضار طائفة منهم لحضور الجلد وبما أن الإتهام فيه جريمة تحرش وبما يسميه المشرع الكيزاني الشروع في الزنا!؟ فكم تكون عدد الجلدات وسنين الحبس!؟
في أقوال تقول بأنه كان في حالة تجسس يعني شغل دبلوماسي رسمي!؟ دي تكون أول سابقة دبلوماسية كيزانية التجسس على رقصات الحسان ومايوهات وبكيني الفتيات والستات الأمريكيات.
السكارى في السودان وخاصة المجلودين من الكيزان والفتاة المجلودة ومن شاهدوها في الفيديو وشعب السودان معهم أليس لهم الحق في السؤال هل تم جلده وكم!؟ وهل حضرت طائفة من المسلمين الكيزان ومعهم قدوقدو كمان.!؟
الله أكبر..الله أكبر..لو ولد عمرو بن العاص سكرأو ضرب قبطياً لجلده عمربن الخطاب وجلد أبوه كمان.
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