العلاقات (وان شِئْتَ فقل :"الزِيجَةٌ القَسْرُية") غير المتكافئة بين النهضة وسدود النيل لا تؤسس لشراكة سوية ودائمة بينهما" .. بقلم: بروفيسور محمد الرشيد قريش

التفاصيل نشر بتاريخ: 04 أيار 2017 الزيارات: 11