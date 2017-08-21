حوار خاطف تعطره دندنة مريم المنصورة  .. بقلم: د. عصام محجوب الماحي

يفرقنا انقلاب.. يجمعنا واتساب عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
# رفع د. فتح الرحمن الجعلي في قروب (الصحافة والسياسة) بتطبيق (واتساب) فيديو للقاء تلفزيوني غنت فيه الاميرة مريم المنصورة ابنة السيد الصادق المهدي مقطع من اغنية الحقيبة "يا قائد الاسطول"، فجرى الحوار التالي: *حسن البشاري: الوجه الاخر للمنصورة.. ابداع ما شاء الله. - عصام محجوب الماحي: يا سلاااام لو بقت زعيمة حزب الامة.. وذهب والدها السيد الصادق المهدي للمنتدى الدولي للوسطية بمدريد يطوف به انحاء العالم يلقي محاضراته عن الديمقراطية دائما راجحة وعائدة. نخشى ان يصبح عبد الرحمن زعيما لكيان الانصار ورئيسا لحزب الامة. الأمل ان يصبح صديق اماما للأنصار ومريم زعيمة الحزب. *د. فتح الرحمن الجعلي: الله أكبر ولله الحمد. ومبارك؟ -عصام محجوب: يعافر مع المؤتمر الوطني الى أن يتزعمه. * خالد نوري: يمشي المؤتمر الوطني. - فتح الرحمن الجعلي: والله فَهَم. * عصام محجوب: في عام 2000 او مطلع 2001، دعانا احد الشباب من قيادات الانصار في بيته - شقته - بحي قاردين سيتي، الشهيد محمد محمد طه، عادل سيد احمد خليفة وشخصي واظن كان معنا الحاج وراق، لجلسة استماع ثم حوار على مائدة عشاء مع عبد الرحمن الصادق المهدي وصديق الصادق المهدي. تحدث عبد الرحمن.. واستمعنا اليه. تحدث صديق وكذلك استمعنا اليه. حاورناهما.. (...) سجلت بين اوراقي بعض ملاحظات وانطباعات لم انشرها حتى الان والجلسة نفسها كانت باتفاق عدم النشر.. واظن ان صديقي محمد محمد طه كتب عنها فقط باعتبارها خبرا ولقاء خاصا باسلوبه المعروف.. ونشر ما كتبه في المساحة المقروءة التي كان يخصصها لأشياء معينة في الصفحة الثالثة بالغراء (الوفاق). دون ان اعود لأوراقي القديمة اذكر ان عادل سيد احمد سألني بعد اللقاء: رأيك؟ واضاف: السيد الصادق يجهز أحدهما لرئاسة الحزب والاخر لإمامة الانصار. قاطعته: من الافضل ان يسعى ليجمع رئاسة الحزب وامامة الانصار في شخص ابنه صديق. سألني عادل بأسرع مما توقعت: وعبد الرحمن؟ - الجعلي: هو لازم يعني الخليفة يكون ولده؟ دا حزب واللا طريقة صوفية؟ * عصام: هذا موضوع اخر. -الجعلي: طيب اعتبره عنوان جديد ورد علي. *عصام: كنت اظنك ستسألني ماذا قلت لصديقي عادل. الحمد لله لم تسألني. لا تسألني. - الجعلي: ما تعودت ان ادخل رأسي في المخلاية. *عبد الله بركات: يا حبيبي المخلاية هينة.... الله يخارجكم من كِترة بَيِّن.... ناس حزب الأمة سيجعل الله لهم مخرجا بما صبروا. -الجعلي: اللهم آمين.. تحياتي. * عبد الله: أشكرك ولك تحياتي يا حبيب. كم من كريم مضام بين الناس وهو عند الله من المفلحين... هكذا الدنيا يسرها مشوب بعسرها... هنالك ظواهر نجتازها بكظم الغيظ ونسترها مخافة الفتنة ولا نظهر الشماتة مخافة أن تحل وسط رحلنا لعلمنا بقدرة الله والله شديد المحال.... لكن حزب الأمة بخير لن يحدث فيه ما يتوهمه من هم خارج دائرته وسوف تشمله العافية بعد أن يرمي وراءه أسباب علته.... وقريبا بإذن الله. - عصام: وهو كذلك وليس ذلك بعيدا عن قدرة قيادة الحزب وانصاره. متع الله الامام الصادق بالصحة والعافية وانار الله الطريق لمن سيتولى القيادة في حياة الامام كما وعد. اللهم حقق له وعده وحقق لنا امنياتنا في ان تصبح مريم المنصورة زعيمة لحزب الامة. * ميم: اميييين يا رب العالمين، يسمع منك ويستجيب.