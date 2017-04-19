توتر عالمي ومخاوف مبررة .. بقلم: نورالدين مدني

*لم تخب نظرة العالم في الرئيس الامريكي المثير للجدل والتندر والسخرية - خاصة وسط المواطنين الامريكان - دونالد ترامب، وقد ازداد القلق العالمي نتيجة لمواقفه العدائية التي تتسع دائرتها دون اعتبار للاثار المدمرة المترتبة عليها. * اكتب هذا في اعقاب الخطوة غير محسوبة العواقب التي اتخذها ترامب بالقاء ما سمي ب"ام القنابل" التي تزن٩،٨٠٠٠ كيلوجراما من نوعGBU43 علي شبكة انفاق يستخدمها تنظيم داعش في افغانستان. *لا احتاج لتاكيد موقفي المبدئي ضد الارهاب والارهابيين الذين ثبت انهم مخترقون من بعض القوي المعادية للاسلام التي تغذيهم بمختلف السبل كي يرتكبوا الجرائم الارهابية باسم الاسلام والاسلام برئ من فعالهم. *كتبت معلنا رفضي للحلول العسكرية التي تفاقمت بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر2001 في الولايات المتحدة الامريكية بما سميت وقتها الحرب الاستباقية ضد الارهاب وارتكبت تحت مظلتها الكثير من الاخطاء والجرائم دون ان تحقق اهدافها في القضاء علي الارهاب. *لذلك اجدد رفضي للحلول العسكرية الجديدة التي لم تتعظ من تجربة الحرب الاستباقية بل زادت عليها ومازالت تهدد السلام العالمي في مقتل، وهاهي روسيا تعلن عبر وكالة الانباء الروسية"سبوتنيك" ان موسكو تملك قنبلة اقوي من ام القنابل وهي "ابو القنابل"FOAB. *من جانبها اعلنت كوريا الشمالية ان جيشها قادر علي تدمير امريكا اذا قررت مهاجمة بلادها ونقلت وكالة انباء كوريا الشمالية ان نائب وزير خارجيتها هانغ سونغ ريول ادلي في وقت سابق لوكالة الاسوشيتد برس ان بلاده ستجري تجربة نووية جديدة. *الرئيس الامريكي دونالد ترامب توعد في تغريدة من تغريداته العدائية بالتحرك ضد كوريا الشمالية، الا ان الصين حذرت علي لسان وزير خارجيتها من الحلول العسكرية والذى قال ان القوة العسكرية لن تعالج الاوضاع في شبه الجزيرة الكورية. * كان الرئيس الامريكي ترامب قد ذكر ان بيونغيانغ مشكلة سيتم التعامل معها، وامر مجموعة حاملة الطائرات كارل فينسون للتوجه الي شبه الجزيرة الكورية لمنع كوريا الشمالية من اجراء تجربة نووية جديدة. *هكذا يزداد التوتر العالمي وتزداد المخاوف من قيام حرب عالمية جديدة لا يمكن حساب مخاطرها التي لن يسلم منها شبر من العالم في الوقت الذي يحتاج الناس فيه الي تكثيف الجهود لتعزيز السلام في العالم من اجل مواجهة مشاكل الفقر والمرض والتخلف وتردي صحة البيئة.
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