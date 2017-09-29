لإسعاف الامل المخنوق .. بقلم: نورالدين مدني

• أصبحت قراءة الاخبار والتصريحات التي نطالعها أو نسمعها من بعض المسؤولين تصيبنا بالإحباط وتزيد من جرعة التشاؤم الذي نحاول هزيمته بالأمل المخنوق بأزمات الواقع السياسية والإقتصادية والصحية والامنية. • *في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة لإرضاء الإدارة الأمريكية وتنتشي ببشريات الرضاء الأمريكي عنها، تفجعنا أخبار الأزمات المتفاقمة في غالب حاجات المواطنين وسط تدني ظاهر في الخدمات الضرورية خاصة في مجال صحة البيئة. • *وكأنه لايكفي العجز عن إيجاد حلول للتصاعد الجنوني في أسعار السلع الضرورية لحياة المواطنين والعجز البائن في التخلص من أرتال القمامة في الأحياء والشوارع العامة إضافة لإستمرار ركودمياه الأمطاربكل تداعياتها الذبابية والباعوضية فقد اخبرتنا التقارير الصحفية بكل برود عن الإرتفاع الجنوني في أسعار الادوية خاصة أدويةعلاج أمراض السكري والجهاز التنفسي وحتى الملاريا ، وقد صدقت تسنيم عبد السيد وهي تقول في تقريرها ب"السوداني"الساقية لسه مدورة. • *جولة السوداني في عدد من الصيدليات بالخرطوم كشفت عن وجود إرتفاع كبير في أسعار الأدوية المشار إليها عاليه حيث إرتفع سعر دواء الملاريا"الراجمات" من 32 جنيه إلى 80 جنيه والأنسولين لمرضى السكري من 580 جنيه إلى 10150 جنيه وبلغ سعر الأدوية الموسعة للشعب الهوائية إلى 400 جنيه وكان سعره 250 جنيه، هذا عدا إختفاء بعض الادوية من الصيدليات. • *وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة شيماء الصيدلانية بصيدلية "المودة" بالخرطوم إختفاء أدوية الازمة السائلة منها والجافة قالت أإن سعر البخاخ بلغ 700 جنيه للعبوة الواحدة!!. • *الدكتور ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك عزا إستمرار تصاعد إرتفاع أسعار الأدوية إلى عدم إلتزام وزارة المالية وبنك السودان بتنفيذ قرار توفير الدولار بالسعر الذي حدد ب15,8جنيه للشركات التي تستورد الأدوية حتى أصبح الحال كارثي على المواطنين الذين لاحول لهم ولا قدرة على شراء الأدوية التي يحتاجونها. • * للأسف لن يجدي القرار الأمريكي المرتقب حتى إذا صدر .. ما لم تحدث المعالجات الإسعافية التي تحقق السلام الشامل في كل ربوع السودان وتكفل مقومات الحياة الحرة الكريمة للمواطنين وتدفع إستحقاقات الديمقراطية وتبسط العدل بين الناس كافة.
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