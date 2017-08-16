سمنار حول الوعي والمعرفة – إدريس سالم – السبت 19 أغسطس 2017
التفاصيل
الأعزاء والعزيزات، تحية طيبه... تدعوكم الجمعية السودانية للمعرفة بالتعاون مع مؤسسة التراث الطبي السوداني لحضور سمنار بعنوان "تجليات الوعي والمعرفة عند الانسان" تقديم البروفيسور إدريس سالم الحسن. الزمان: السبت 19/8/2017 الساعة 11ص – 1ظ. المكان: قاعة المؤتمرات - مؤسسة التراث الطبي السوداني – شارع الستين شمال تقاطع شارع المشتل (راجع/ي الخريطة المرفقه مع الايميل). حضوركم يشرفنا و يثري النقاش و لكم منا فائق الشكر و التقدير.
غادة كدوده الجمعية السودانية للمعرفة
*مرفق تفاصيل عن محتوى السمنار ونبذه عن بروف إدريس.
--------------------- محتوي السمنار: · الكون و الوجود · دوائر الوجود · الزمان (التاريخ ) والمكان (الجغرافيا) · العلاقات بين دوائر الوجود · الوعي يميز الانسان عن غيره · الوعي يحدد علاقة الانسان بالوجود · الوعي والمعرفة · تركيبة المجتمع الانساني · المعرفة والواقع الاجتماعي – الفكر · واقعنا الانساني و الوجودي الان · العولمة- ما بعد الحداثة- العلم والتكنلوجيا- الدين · واقع السودان ممن كل هذا · ختاما : علم اجتماع المعرفة