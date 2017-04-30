الفريق سر الختم رئيساً لاتحاد الكرة .. معتصم جعفر: لا نتعرف مطلقاً بالجمعية العمومية المقامة اليوم وإجراءاتها باطلة
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فاز الفريق عبد الرحمن سر الختم برئاسة الاتحاد السوداني لكرة القدم في الجمعية العمومية للاتحاد المنعقدة مساء اليوم بإستاد الخرطوم لاختيار مجلس إدارة جديد حيث فاز الفريق سر الختم بمنصب الرئيس بـ48 صوتاً، وفاز الباشمهندس عبد القادر همد بمنصب النائب الأول للرئيس بـ47 صوتاً وفاز كذلك أمين الجابري وعز الدين الحاج ونصر الدين حميدتي من مجموعة النهضة والإصلاح بمناصب نواب الرئيس، يذكر أن مجموعة التطوير التي يقودها الدكتور معتصم جعفر الرئيس الحالي للاتحاد كانت رفضت خوض السباق الانتخابي على خلفية الخطاب الذي تسلمته من الفيفا أمس الأول والذي يفيد بإلغاء إجراءات الجمعية العمومية والتمديد للمجلس الحالي لمدة ستة أشهر فيما تمسكت مجموعة النهضة والإصلاح بقيادة الفريق سر الختم بإقامة الجمعية العمومية في موعدها المحدد مسبقاً وأكدت أن خطاب الفيفا لم يتحدث عن إلغاء إجراءات الجمعية العمومية كما تحدث منسوبو الاتحاد السابق بقيادة الدكتور معتصم جعفر.
معتصم جعفر: لا نتعرف مطلقاً بالجمعية العمومية المقامة اليوم وإجراءاتها باطلة
أكد الدكتور معتصم جعفر سر الختم رئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم إن إتحاد الكرة مؤسسة ديموقراطية عريقة تلتزم بأحكام نظامها الأساسي والنظام الأساسي للإتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا) وموجهاته وقراراته وبالتالي فإنه قد قام بإلغاء إجراءات الجمعية العمومية التي كان مقررا لها الثلاثين من أبريل عليه فإن الإتحاد لا يعترف إطلاقا بالإجراءات التي تمت اليوم الأحد من قبل بعض أعضاء اللجنة الإنتخابية لمخالفتها للنظام الأساسي لإتحاد كرة القدم السوداني وقرارات الإتحاد الدولي للعبة فأي قرارات ناتجة عن هذه الإجراءات هي قرارات باطلة وغير معترف بها حيث أن أعضاء اللجنة الإنتخابية ليس لهم الحق في دعوة الجمعية إبتداء ولا تعديل زمانها ومكانها كما أن كل الإجراءات مخالفة لأحكام النظام الأساسي وسوف يستمر مجلس إدارة الإتحاد السوداني لكرة القدم في التصدي لمسئولياته وواجباته بكل مسئولية وتجرد وعلي الذين حاولوا خلق هذه الفوضي أن يتحملوا مسؤولية وتبعات ذلك وان الوضع الحالي لإتحاد كرة القدم السوداني مبني أساسا علي توجيهات وقرارات المؤسسة الدولية لكرة القدم كما أكد رئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم بأنه سيضع المسئولين وأجهزة الدولة بمختلف مستوياتها في الصورة بكل شفافية ووضوح تام حتي لا يوضع السودان في موضع معقد تختلط فيه الساحة الرياضية بأحداث قد تضر بمسيرة كرة القدم السودانية مجددا ثقته في صحة الموقف القانوني للإتحاد وسلامة كافة الإجراءات التي قام بها. كوورة سودانية ////////////////////