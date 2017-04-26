قرعة دوري الأبطال توقع الهلال والمريخ والنجم الساحلي في مجموعة واحدة .. هلال الأبيض يواجه زيسكو يونايتد، وريكرياتيفو، سموحة في الكونفددرالية
التفاصيل
كوورة: أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا عن مواجهات ساخنة للفرق العربية المتأهلة لهذا الدور حيث يصطدم النجم الساحلي بالهلال السوداني والمريخ وفيروفيارو بالمجموعة الاولى .. ويتنافس الزمالك مع إتحاد الجزائر واهلي طرابلس وكابس يونايتد في المجموعة الثانية .. اما المجموعة الثالثة فاسفرت عن تواجد الترجي التونسي مع حامل اللقب صن داونز وفيتا كلوب وسان جورج .. واخيرا يصطدم الأهلي المصري مع الوداد المغربي والقطن الكاميروني وزاناكو .
بينما لم تكن قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية اقل سخونة حيث يصطدم الفتح الرباطي المغربي مع الأفريقي التونسي بالمجموعة الاولى التي تضم ايضا ريفيرز يونايتد وكامبالا سيتي .. بينما جاء مولودية الجزائر في المجموعة الثانية مع الصفاقسي التونسي وبلاتنيوم ستارز وإمبابان وفي المجموعة الثالثة يصطدم ايضا سموحة المصري مع الهلال الأبيض السوداني وزيسكو يونايتد ودو ليبولو .. وفي المجموعة الرابعة أسفرت القرعة عن تواجد فرق مازيمبي الكونغولي وحوريا وسوبر سبورت يونايتد ومونانا .
نتيجة قرعة دوري ابطال افريقيا المجموعة الاولى: الهلال ، المريخ، النجم الساحلي التونسي، فيروفيارو كابس يونايتد المجموعة الثانية: الزمالك، اتحاد العاصمة الجزائري، أهلي طرابلس، كابس يونايتد المجموعة الثالثة: صن داونز ، الترجي، فيتا كلوب، سان جورج المجموعة الرابعة: الأهلي المصري، الوداد البيضاوي المغربي، القطن الكاميروني، زاناكو
نتيجة قرعة الكونفيدرالية المجموعة الأولى: الفتح الرباطي، الأفريقي، ريفيرز يونايتد، كامبالا سيتي المجموعة الثانية: الصفاقسي، بلاتنيوم ستارز، مولودية الجزائر، إمبابان سوالوز المجموعة الثالثة: زيسكو يونايتد، وريكرياتيفو دو ليبولو، الهلال الأبيض، سموحة المجموعة الرابعة: مازيمبي، سوبر سبورت يونايتد، حوريا كوناكري، مونانا
وتعد هذه هي النسخة الأولى للبطولتين، التي تقام خلالها مرحلة المجموعات من ثمن النهائي، بعدما كانت تجرى في السابق، بربع النهائي، بناء على التعديلات التي أجراها كاف على نظام المسابقتين، العام الماضي.
وتم تقسيم الفرق الـ16 المتأهلة لهذا الدور إلى 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، حيث يصعد أصحاب المركزين الأول والثاني في كل منها لدور الثمانية الذي سيجرى بنظام خروج المهزوم بعد مباراتي ذهاب وإياب، ويستمر هذا النظام، حتى الدور النهائي في كلتا البطولتين.
وتم تصنيف الفرق المتأهلة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، إلى 4 مستويات، بناء على نتائجها بآخر 5 سنوات ببطولات كاف.
المستوى الأول: "الأهلي - مصر "، "الزمالك - مصر"، "النجم الساحلي - تونس" ، "صن داونز -جنوب أفريقيا (حامل اللقب)" .
المستوى الثالث: "المريخ - السودان" ، "القطن - الكاميرون"، "فيتا كلوب - الكونغو"، "أهلي طرابلس - ليبيا"
المستوى الرابع: " زاناكو - زامبيا" ، "سان جورج - إثيوبيا "، "فيروفيارو - موزمبيق" ، "كابس يونايتد - زيمبابوي".
في المقابل، تشارك 6 أندية عربية، ببطولة الكونفيدرالية، هي الأفريقي والصفاقسي التونسيين، وسموحة المصري، ومولودية الجزائر، وهلال الأبيض السوداني، والفتح الرباطي المغربي.
وستواجه تلك الفرق، منافسة ليست بالسهلة من أندية مازيمبي الكونغولي الديمقراطي (حامل اللقب)، وإمبابان سوالوز السوازيلاندي، وكمبالا سيتي الأوغندي، وريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي وحوريا كوناكري الغيني، وريفرز يونايتد النيجيري، ومونانا الجابوني، وسوبر سبورت يونايتد، وبلاتينيوم ستارز من جنوب أفريقيا.
ويلتقي في دور الثمانية، لكلتا البطولتين متصدر المجموعة الأولى مع وصيف الثانية، ومتصدر الثانية مع وصيف الأولى، فيما يواجه متصدر المجموعة الثالثة، وصيف المجموعة الرابعة، ومتصدر المجموعة الرابعة مع وصيف المجموعة الثالثة.
وتنطلق مرحلة المجموعات، بكلتا المسابقتين في 12 أيار/مايو المقبل، وتختتم فعالياتها في 9 من تموز/يوليو، فيما تقام مباريات الذهاب بدور الثمانية أحد أيام 8 و9 و10 أيلول/سبتمبر القادم، وتجرى لقاءات الإياب بعدها بأسبوع.
ومن المقرر أن تقام مباراتي الذهاب بالدور قبل النهائي، أحد أيام 29 و30 أيلول/سبتمبر والأول من تشرين أول/أكتوبر القادم، بينما يجرى لقائي الإياب بعدها بأسبوعين.
وتجرى مباراة الذهاب بنهائي دوري الأبطال أحد أيام 27 و28 و29 تشرين أول/أكتوبر، ويقام لقاء الإياب بعدها بأسبوع، بينما يجرى لقاء الذهاب بنهائي الكونفيدرالية أحد أيام 17 و18 و19 تشرين ثان/نوفمبر، على أن تقام مباراة الإياب بعدها بأسبوع.
يذكر أن الفائز بلقب دوري الأبطال، سوف يمثل الكرة الأفريقية ببطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام بالإمارات في كانون أول/ديسمبر المقبل، كما سيخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي، بملعبه أمام بطل الكونفيدرالية، مطلع العام القادم.
وينال الفريق المتوج بدوري الأبطال هذا العام، جائزة مالية قدرها مليوني ونصف المليون دولار، بزيادة مليون دولار عن العام الماضي، فيما يحصل بطل الكونفيدرالية على مليون وربع المليون دولار، بدلاً من 660 ألف دولار.