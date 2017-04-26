قرعة دوري الأبطال توقع الهلال والمريخ والنجم الساحلي في مجموعة واحدة .. هلال الأبيض يواجه زيسكو يونايتد، وريكرياتيفو، سموحة في الكونفددرالية

التفاصيل نشر بتاريخ: 26 نيسان/أبريل 2017