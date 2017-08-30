المريخ يستضيف الهلال في الدوري الممتاز

في ديربي الممتاز يحل الهلال ضيفا ثقيلا علي المريخ عند الثامنة مساء اليوم بإستاد الخرطوم في اللقاء المؤجل من الدورة الأولي لمنافسة الدوري الممتاز في لقاء علي سطح صفيح ساخن سبقته العديد من الاحداث المثيرة أبرزها رفض الأزرق تحويل اللقاء من ملعب المريخ بأم درمان للخرطوم ، وأكمل الطرفان الإستعدادات للمباراة من اجل تحقيق الفوز وفك الإرتباط بين العملاقين خاصة عقب التساوي في الرصيد 36 نقطة إلا أن الهلال يجلس علي الصدارة بفارق الأهداف ، حيث كثف الهلال تحضيراته لهذا اللقاء تحت إشراف مبارك سلمان مدرب الفريق بعد أن أدي عدد من التجارب الودية ، بينما أكمل المريخ إعداده بقيادة محمد موسي بعدد من التدريبات الجادة كما ساهمت مباراة الأهي الخرطوم في تجهيز الفريق.