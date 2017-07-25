الهلال السعودي والمريخ السوداني يهديان الصدارة للترجي التونسي بالتعادل
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القاهرة - كووورة حسم التعادل الإيجابي (1-1) المواجهة التي جمعت بين الهلال السعودي والمريخ السوداني، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالبطولة العربية للأندية، اليوم الاثنين.
وافتتح الهلال التسجيل في الدقيقة 27، عن طريق ناصر الدوسري، بينما أحرز هدف المريخ، بكري عبد القادر، في الدقيقة 71.
وبهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة واحدة، ليتصدر الترجي التونسي المجموعة بـ3 نقاط، بعد فوزه اليوم على نفط الوسط العراقي بهدف دون رد.
بدأت المباراة هادئة من جانب الفريقين، حيث انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب خلال الدقائق العشر الأولى.
وبادر الهلال بالخطورة، من خلال تمريرة خلف المدافعين وصلت إلى نايف كريري، إلا أن حارس المريخ، عصام الدين عبد الرحيم، تصدى للكرة ببراعة.
وكثف الفريق السعودي من هجماته المنظمة، حيث وصلت الكرة للمنطلق على الجهة اليمنى، أنس زياني، الذي حول عرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء، ليبعدها دفاع المريخ بصعوبة، في الدقيقة 15 من الشوط الأول.
وواصل الهلال صحوته من خلال تسديدة لنايف كريري، إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس المريخ.
وحاول المريخ استغلال طول قامة لاعبيه، عبر إرسال كرات عالية، إلا أنها لم تكن بالدقة الكافية.
وشهدت الدقيقة 27 هدف الهلال، من خلال تمريرة وصلت إلى ناصر الدوسري، الذي نجح في مراوغة الحارس، ليسكن الكرة بسهولة في الشباك.
وأضاع ماجد النجراني، لاعب الهلال، فرصة إحراز الهدف الثاني لفريقه، بعدما راوغ مدافعي المريخ، إلا أنه سدد فوق العارضة.
ومع بداية الشوط الثاني، حاول المريخ الضغط على الفريق السعودي، وأهدر لاعبوه بعض الفرص.
وانطلق محمد عبد الرحمن، لاعب المريخ، وراوغ أكثر من لاعب، إلا أنه مرر عرضية سهلة إلى يدي حارس الهلال.
وانتفض الهلال مجددًا، من خلال تسديدة قوية لعبد الكريم القحطاني من خارج منطقة الجزاء، حولها حارس المريخ إلى ضربة ركنية.
وأدرك المريخ التعادل في الدقيقة 71، عبر تسديدة قوية من قدم بكري عبد القادر، على يسار حارس الهلال.
واستمرت الدقائق الباقية سجالًا بين الفريقين، حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية، معلنًا التعادل الإيجابي بين الهلال السعودي والمريخ السوداني.
لاعب المريخ: استحقينا الفوز على الهلال
يرى السماني الصاوي، لاعب المريخ السوداني، أن فريقه كان يستحق الفوز على الهلال السعودي، خلال المواجهة التي جمعت بينهما، اليوم الاثنين، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة الأندية العربية، وانتهت بالتعادل (1-1).
وبهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة واحدة، ليتصدر الترجي التونسي المجموعة بـ3 نقاط، بعد فوزه اليوم على نفط الوسط العراقي بهدف دون رد.
وأضاف السماني، في تصريحات صحفية عقب المباراة، أن "السيطرة في إجمالي اللقاء كانت للمريخ".
واعتبر اللاعب أن المجموعة التي يتواجد بها فريقه "صعبة للغاية"، لافتًا إلى أن "المنافسة ستكون شرسة".
وتابع: "حضرنا إلى القاهرة من أجل المنافسة على التأهل للدور التالي، ومن ثم حصد لقب البطولة".
مدرب الهلال السعودي: لعبنا جيدًا رغم نقص الخبرة
أثنى الأرجنتيني خوان براون، مدرب فريق الشباب بالهلال السعودي، اليوم الاثنين، على أداء فريقه في مباراة المريخ السوداني، التي انتهت بالتعادل (1-1)، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالبطولة العربية للأندية.
وأشار براون إلى أن متوسط أعمار أغلب لاعبي الهلال الذين شاركوا في المباراة 21 عامًا، أي أنهم لا يمتلكون خبرات كبيرة، ولكنهم رغم ذلك استطاعوا تقديم مباراة جيدة، على حد قوله.
وأردف، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "واثق في قدرة لاعبي الهلال على تقديم أفضل ما لديهم بالبطولة، من أجل التأهل للدور التالي".
واختتم بقوله: "سيكون هناك جلسة مع اللاعبين غدًا، من أجل الوقوف على بعض الأخطاء التي ظهرت في مباراة المريخ".
ويشارك الهلال في البطولة العربية بفريق شاب في المجمل، لكنه مدعم بعناصر من الفريق الأول.
جارزيتو: المريخ السوداني يعاني في خط الوسط
اعترف دييجو جارزيتو، المدير الفني للمريخ السوداني، بوجود أزمة يعاني منها الفريق في منطقة وسط الملعب، لافتًا إلى أن الأمر ظهر في مباراة الهلال السعودي.
وأضاف جارزيتو، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأمس، أنه يسعى بالتنسيق مع الجهاز الفني إلى تغيير طريقة اللعب، في محاولة لعلاج أزمة خط الوسط.
وحسم التعادل الإيجابي (1-1) المواجهة التي جمعت بين الهلال السعودي والمريخ السوداني، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالبطولة العربية للأندية.
وأشار المدير الفني لفريق المريخ السوداني، إلى أنه من الصعب تحديد الفرق المتأهلة إلى الدور التالي، مشددًا على صعوبة المواجهات المقبلة.
وتمنى دييجو، التوفيق لفريقه خلال المباريات المقبلة، لافتًا إلى أنه يحترم جميع الفرق المشاركة بالبطولة العربية.