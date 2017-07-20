الكاف يعتبر الأندية السودانية مهزومة في فترة التجميد ليتأهل هلال الأبيض كثاني مجموعته بينما تم استبعاد المريخ لحلوله ثالثا في مجموعته
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سودانايل:
أوضح الأستاذ أسامة عطا المنان امين مال الاتحاد السوداني لكرة القدم من مقر اجتماعات الاتحاد الافريقي الان أن الكاف قرر اعتبار الاندية السودانية مهزومة في مبارياتها المعلنة خلال التجميد وبالتالي يتأهل هلال الأبيض كثاني لمجموعته في البطولة الكونفدرالية بينما لم يتأهل المريخ في دوري أبطال إفريقيا لحلوله ثالثا في مجموعته خلف النجم التونسي وبطل موزنبيق بينما تذيل الهلال السوداني المجموعة ، وأوضح أسامة عطا المنان في صفحته على فيس بوك: تم توحيد المعيار بان قرار الفيفا تجميد وليس استبعاد واعتمدت نتائج المباريات خلال التجميد باعتبارهم مهزومين وإعادة الترتيب وبالتالي وفق موقف الناديين تأهل الهلال الأبيض كثاني للمجموعة وترتيب المريخ ثالثاً في مجموعته مما أدي لعدم تأهله