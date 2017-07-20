الكاف يعتبر الأندية السودانية مهزومة في فترة التجميد ليتأهل هلال الأبيض كثاني مجموعته بينما تم استبعاد المريخ لحلوله ثالثا في مجموعته

التفاصيل نشر بتاريخ: 20 تموز/يوليو 2017