رسميًا: الفيفا يجمد نشاط الكرة في السودان .. جماهير المريخ الغاضبة تحتشد بالإستاد وتهتف ضد من تسببوا في التجميد

التفاصيل نشر بتاريخ: 06 تموز/يوليو 2017