رسميًا: الفيفا يجمد نشاط الكرة في السودان .. جماهير المريخ الغاضبة تحتشد بالإستاد وتهتف ضد من تسببوا في التجميد

السودان كووورة
قرَّر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا "مساء الخميس، تجميد النشاط الكروي في السودان، على خلفية التدخل الحكومي في شؤون اللعبة. كانت وزارة العدل السودانية، قرَّرت إخلاء مقر الاتحاد السوداني بالقوة، وتسليمه لجبهة عبد الرحمن سر الختم، المُعيَّن من قبل الحكومة لرئاسة الاتحاد، على حساب معتصم جعفر، المعترف به من قبل الفيفا.
الفيفا كان قد لوّح في بداية يونيو/حزيران الماضي بتجميد عضوية نشاط الكرة في السودان، ما لم يتم التراجع عن تعيين عبد الرحمن سر الختم، لكن لم يتم الأخذ بالتحذير.
وسيتم بناءً على ذلك استبعاد الأندية السودانية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية، وكذلك المنتخب السوداني من تصفيات أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.
وينافس المريخ والهلال في بطولة دوري أفريقيا، فيما يُنافس الهلال الأبيض في بطولة الكونفيدرالية.
وكان المريخ ينتظر الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام النجم الساحلي، من أجل حسم تأهله لدور الثمانية، فيما تأهل الهلال الأبيض إلى دور الثمانية، بينما انعدمت فرص الهلال بدوري الأبطال.
وفيما يلي تنشر سودانايل ترجمة خطاب الفيفا:
فاسكمييل
مجدي شمس الدين الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم
عن طريق الفاكس: + 249-183 / 776633
زيوريخ، 6 تموز / يوليه 2017 سغ / كوج / فمو / ناك / لني
تعليق اتحاد السودان لكرة القدم
عزيزي الأمين العام،
ونشير إلى رسالتنا المؤرخة 28 حزيران / يونيه 2017، التي أبلغنا فيها بقرار مكتب مجلس فيفا الصادر في 27 حزيران / يونيه 2017 بشأن حالة الاتحاد السوداني لكرة القدم (سفا).
وفي هذا السياق، نلاحظ أنه على الرغم من قرار مكتب مجلس فيفا، لم يعلن مرسوم وكيل وزارة العدل المؤرخ 2 حزيران / يونيه 2017 باطلا أو باطلا. ونتيجة لذلك، فإننا ملزمون بإبلاغكم بأن سفا علقت وفقا لقرار مكتب مجلس فيفا المؤرخ 27 يونيو 2017. ولن يرفع التعليق إلا بعد صدور قرار وكيل وزارة العدل من 2 يونيو 2017 لاغية أو باطلة، وعاد إلى مجلس إدارة سفا مع رئيسها، الدكتور معتصم جعفر السير الخاتم.
ونتيجة لذلك، فإن سفا يفقد جميع حقوق العضوية كما هو محدد في المادة. 13 من نظام فيفا. ولم يعد يحق لأعضاء فريق سفا وفرق النادي المشاركة في المسابقات الدولية حتى يتم رفع التعليق. وهذا يعني أيضا أنه لا يجوز لأي من أعضاء هيئة التدريس أو أي من أعضائها أو مسؤوليها الاستفادة من أي برنامج إنمائي أو دورة تدريبية أو تدريب من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وعلاوة على ذلك، ووفقا للفن. 16 بار. 3 من نظام فيفا، لا یجوز للرابطات الأعضاء الأخرى أن تتعرف علی الاتصال الریاضي مع سفا أثناء تعلیقھا.
نشكركم على اهتمامكم بما سبق.
مع خالص التقدير، فيفا
فاطمة سمورة الأمين العام
سيسي: كاف
الاتحاد الدولي لاتحاد كرة القدم
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