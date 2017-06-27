المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً: تخفيض قوات يوناميد: خطأ قاتل
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أصدرت المجموعة السودانية للديمقراطية اولا بيانا اليوم الاثنين ٢٦ يونيو ٢٠١٧ استعرضت فيه تفاصيل القرار المطروح على مجلس الامن لتخفيض قوات بعثة السلام الدولية المشتركة الي دارفور (يوناميد) وتقليص وجودها في الإقليم. الأمر الذي اعتبرته المجموعة خطأ فادح يزيد من الاخطار التي يواجهها المدنيين في الإقليم منذ اندلاع النزاع المسلح فيه في ٢٠٠٣
واستعرض البيان، والذي تم إرسال نسخه منه الي أعضاء مجلس الأمن الدولي، الأوضاع الأمنية الحالية في اقليم دارفور، والعواقب الناتجة عن تمرير قرار تخفيض بعثة اليوناميد تمهيدا لخروجها قبل إحلال السلام بدارفور، بالإضافة الي تأثيرات هذا القرار في تشجيع الحكومة السودانية والمليشيات الموالية لها مثل قوات الدعم السريع على الاستمرار في هجماتها ضد المدنيين ومحاولة حسم النزاع بشكل عسكري. واعتبرت الديمقراطية اولا ان هذا النقاش والقرار المقترح لا يمثل سوى خضوعا لضغوط ومزايدات الحكومة السودانية ومحاولاتها لصناعة وهم غير حقيقي للاستقرار في السودان. ودعا البيان مجلس الامن والمجتمع الدولي الي تذكر التزامه بواجب الحماية من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والقرارات الصادرة في مواجهة قيادات الحكومة السودانية.