علي محمود حسنين: نحن مع وحدة الحركة الشعبية على أساس وطنى قومى بعيدأ عن التكتل الاثنى والعنصرى
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نحن مع وحدة الحركة الشعبية على أساس وطنى قومى بعيدأ عن التكتل الاثنى والعنصرى ولتحقيق حل عادل لقضايا الوطن و نرى ان أى مسعى لتمزيق الحركة الشعبية وجرها الى صراعات إثنية او جهوية لا يستفيد منه غير نظام الإنقاذ المجرم.ً نحن مع الحركة الشعبية فى خندق واحد لإزالة النظام ومحاسبه كل رموزه الفاسدين وما أحوجنا الى وحدة فى الموقف ووحدة فى التنظيم لإنجاز هذه المهام لتحقيق وطن حر موحد ديمقراطى تقوم فيه كل الحقوق والواجبات على أساس المواطنة وحدها دونما تمييز بسبب الدين أو العرق أو الثقافة أو الجنس. نحن مع الحركة الشعبية قوية موحدة على دعائم الوطن الحر الواحد.