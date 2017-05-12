الهيئة الشعبية لانقاذ ابناء جنوب السودان يوم الجمعة 12 مايو الساعة التاسعة والنصف صباحا القافلة الطبية الى معسكرى ام صنقور والرديس
التفاصيل
تسير الهيئة الشعبية لانقاذ ابناء جنوب السودان يوم الجمعة 12 مايو الساعة التاسعة والنصف صباحا القافلة الطبية الى معسكرى ام صنقور والرديس2 وتحمل القافلة : معمل طبى متكامل عدد 2 ثلاجة كهربائية (مع توفير عدد 2 وحدة طاقة شمسية لتشغيلها ) عدد 1200 قطعة ملابس
كمية كبيرة من الادوية (وفق الاحتياجات الطبية العاجلة) تبرع كريم من معامل اميفارما الطبية Amixillin caps 250mg Amixillin caps 500mg Amilox caps Amiiron caps Amixillin 125mg susp Amilox susp Amidol susp Amidol susp without boxes Amixillin susp 25mg
ستتحرك القافلة من امام مركز تجميع نادى الشعلة بشمبات الجدير بالذكر بان هذة هى القافلة الرابعة وسبقتها القوافل التالية:
20 ابريل القافلة الاولى تحمل 10.000 كيلو دقيق زادنا 2350 كيلو سكر
24 ابريل القافلة الثانية 5 قنطار سمك مجفف
10 مايو القافلة الثالثة تحمل 1000 شوال عيش
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