الهيئة الشعبية لانقاذ ابناء جنوب السودان يوم الجمعة 12 مايو الساعة التاسعة والنصف صباحا القافلة الطبية الى معسكرى ام صنقور والرديس

التفاصيل


تسير الهيئة الشعبية لانقاذ ابناء جنوب السودان يوم الجمعة 12 مايو الساعة التاسعة والنصف صباحا القافلة الطبية الى معسكرى ام صنقور والرديس2
وتحمل القافلة :
معمل طبى متكامل
عدد 2 ثلاجة كهربائية (مع توفير عدد 2 وحدة طاقة شمسية لتشغيلها )
عدد 1200 قطعة ملابس

كمية كبيرة من الادوية (وفق الاحتياجات الطبية العاجلة) تبرع كريم من معامل اميفارما الطبية
Amixillin caps 250mg
Amixillin caps 500mg
Amilox caps
Amiiron caps
Amixillin 125mg susp
Amilox susp
Amidol susp
Amidol susp without boxes
Amixillin susp 25mg

ستتحرك القافلة من امام مركز تجميع نادى الشعلة بشمبات
الجدير بالذكر بان هذة هى القافلة الرابعة وسبقتها القوافل التالية:

20 ابريل القافلة الاولى تحمل
10.000 كيلو دقيق زادنا
2350 كيلو سكر

24 ابريل القافلة الثانية
5 قنطار سمك مجفف

10 مايو القافلة الثالثة
تحمل 1000 شوال عيش



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