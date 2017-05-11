تصريح صحفي من الناطق الرسمي لحكومة الظل السودانية حول أداء حزب المؤتمر السوداني
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10 مايو 2017
مكتب الناطق الرسمي
تصريح صفحي في إطار سعي حكومة الظل السودانية لتغيير أسس العملية السياسية في السودان بتقديم مصالح المواطن الأساسية على الأولويات فإننا في حكومة الظل السودانية نبدي تقديرنا وإشادتنا بالخطوة الغير مسبوقة التي قام بها حزب المؤتمر السوداني في محلية كرري عبر: • استقصاء آراء المواطنين حول جودة خدمة توفير المياه في المحلية. • تحليل صلاحية المياه التي يستخدمها سكان المحلية مخبريا. • طرح مطالبات واضحة وعملية لإجراء إصلاحات في الخدمة المقدمة.
في التصريح الذي أدلى به رئيس فرعية الحزب في كرري والذي تلقت حكومة الظل السودانية نسخة منه، أكد رئيس الفرعية على "أن قضايا سلامة وصحة المواطن هي من أولى أولويات الحزب والتي يعمل على مراقبتها، والضغط من أجل تقديم خدمات صحية مطابقة لأعلى المواصفات والمعايير وتوفيرها للجميع".
نحن في حكومة الظل السودانية نؤمن أن من أهم واجبات القوى السياسية، مخاطبة قضايا ومشاغل ومشاكل المواطن والعمل على طرح حلول عملية لها، لأن ذلك يساهم في زيادة المشاركة السياسية للسودانيات والسودانيين ويجعل من استخدام السلاح لتحقيق مصالح المواطنين أداة غير مقبولة، كما أن ربط القوى السياسية لأولوياتها بأولويات المواطنين ومشاكلهم بغرض رسم تصورات وخطط لحلول لمشاكل المواطن، يعزز ثقة الشارع في قواه السياسية الأمر الذي يساهم في التغيير السياسي المنشود. النموذج الذي قدمه حزب المؤتمر السوداني هو نموذج جديد على الواقع السوداني يستحق الإشارة إليه وتقديره والاحتذاء به.
إننا في حكومة الظل السودانية نرى أن من واجبنا الإشادة بهذا التطور النوعي في الممارسة السياسية، لأن هدفنا هو إصلاح العملية السياسية في السودان وليس مجرد انتقاد ممارسات القوى السياسية السودانية. نحن نؤمن أن التغيير يبدأ بتغيير استراتيجيات وأولويات وأطر عمل قوانا السياسية وأن تغيير النظام سيأتي نتيجة لذلك، فلنبدأ بأنفسنا.
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