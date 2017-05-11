رابطة جبال النوبة العالمية بأمريكا تدين وتستنكر تدمير كنيسة بسوبا الأراضي!!..
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اقدمت محلية جبل أولياء بولاية الخرطوم صباح الاحد ٧ مايو ٢٠١٧ على تجريف كنيسة سوبا الأراضي مربع (٧) في الوقت الذي كان المسيحيين في طريقهم لاداء صلاة الاحد في ذات الكنيسة المجرفة، وأعتقلت الشرطة أثنين من رعايا الكنيسة هما بولس صلاح وناجي عبدالله لا يعرف مكانهم حتي اليوم.
إن رابطة جبال النوبة العالمية بأمريكا إذ تدين وتستنكر بأشد العبارات الإرهاب الإسلامي ضد الطوائف المسيحية المختلفة في السودان وتحمل العصابة الحاكمة في السودان كامل المسؤولية على مثل هذه الإعتداءات العنصرية ، وتطالبها بالوقف الفوري لأي عمل من شأنه استفزاز مشاعر المسيحيين في كل أرجاء البلاد. إن تجريف كنيسة سوبا الأراضي ليس الأول من نوعه ، بل ان الكنائس السودانية تشهد حملة تهديد وتجريف من السلطات السودانية بولاية الخرطوم منذ اصدار وزارة الشئون الهندسية أوامر بازالة (٢٨) كنيسة مؤخرا. ورابطة جبال النوبة العالمية بأمريكا تعتبر مثل هذه الأوامر عملاً عنصريا وتدعو السلطات المختصة بإلغاءها والسماح للجميع بممارسة شعاراتهم الدينية بعيداً عن التجريف والهدم والتدمير والإرهاب. والرابطة العالمية إذ تتضامن مع متضررو عملية التجريف والتدمير وتوعدهم بتوصيل أصواتهم للمنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية لتتدخل لدى السلطات السودانية لمنع إزالة مزيداً من الكنائس. **************** 9/5/2017 رابطة جبال النوبة بالولايات المتحدة الأمريكية.. الإعلام..