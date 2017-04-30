خبير المياه السوداني د. سلمان ينال قطرة الكريستال العالمية للمياه

التفاصيل نشر بتاريخ: 30 نيسان/أبريل 2017





إختارت الجمعية الدولية لمصادر المياه الخبير السوداني في مجال المياه الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان لجائزة "قطرة الكريستال" العالمية للمياه للعام 2017، وهي جائزة تمنح للمميزين في مجال المياه، علماً بأن الجمعية الدولية لمصادر المياه هي منظمة عالمية تجمع في عضويتها حوالي 1250 خبيرا في المياه من كل دول العالم، وفي كل تخصصات المياه من هندسة واقتصاد وقانون وإدارة وتمويل وبيئة.

حيث تمنح الجمعية هذه الجائزة لأحد أعضائها مرّةً كل ثلاث سنوات، وسوف يتسلم الدكتور سلمان الجائزة بمدينة كانكون في دولة المكسيك في 27 مايو ، أثناء إنعقاد مؤتمر الجمعية السادس عشر للمياه وسيعود للسودان في يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن الدكتور سلمان تخرج من جامعة الخرطوم وحصل علي الماجستير والدكتوراه من جامعة بيل بالولايات المتحدة، وعمل محاضراً بجامعة الخرطوم ومنها مستشاراً قانونياً بالصندوق القومي للتنمية الزراعية وعين مستشاراً لقوانين وسياسات المياه بالصندوق ليعمل بعدها مستشاراً بعدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

له عدة مؤلفات عن قوانين المياه صدرت بالإنجليزية، تُرجم بعضها للعربية والفرنسية والروسية والصينية، وهو عضو بعدد من منظمات المياه العالمية.