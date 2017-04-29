هيئة محامي دارفور: التضامن مع لجنة أطباء السودان المركزية
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لجنة أطباء السودان المركزية والتي تستمد المشروعية الحقيقية من غالبية أطباء السودان وتعبر عنهم بصورة رسالية كما وتحظي بإحترام الشعب السوداني وتقديره تواصل الكفاح المدني من أجل الحفاظ علي اخلاقيات مهنة الطب ورسالتها المقدسة وتواجه كافة أصناف الكيد الرخيص من لافتات السلطة المصنوعة والمأجورة بإعتقال قياداتها ومعاملتها معاملة حاطة بالكرامة الإنسانية, إن إعتقال د حسن كرار رئيس لجنة أطباء السودان السابق لعدة أيام ثم الإفراج عنه بالضمان بعد تدبيج عدة تهم زائفة ضده ومواصلة إعتقال الدكتور محمد يس عبد الله رئيس لجنة أطباء السودان المركزية بواسطة أتباع السلطة وأزلامها ممن تنكروا لأخلاقيات مهنة الطب ورسالتها وللزمالة المهنية والإنسانية تستدعي وأجب التضامن مع لجنة الأطباء المركزية ,بيانات المؤازرة خاصة بيان السيد/يس عبد الله والد رئيس لجنة أطباء السودان المركزية المعتقل والذي أوصي بضرورة مواصلة المسار لتحقيق مطالب الاطباء والمطالب العادلة والمشروعة للشعب السوداني حافزا لتقديم التضحيات وتوسيع حملات المناصرة خاصة علي المستوي الشعبي القاعدي المدني والمهني تحقيقيا لتطالعات الشعب في إسترداد الحقوق والحريات ومحاصرة لأبواق السلطة ممن يزيفون مهام النقابات المهنية والرسالية ويتخذونها مطية للسلطة وأداة من أدوات السلطان الجائر .