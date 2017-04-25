هيئة محامي دارفور/ تعزية ومواساة في وفاة الحاجة المبرورة /نفيسة عبد الله حمزة والدة ناشر سودانايل
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يقول الله تعالى في سورة البقرة : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) البقرة/ 155 – 157 صدق الله العظيم تشاطر هيئة محامي دارفور الأستاذ طارق الجزولي رئيس تحرير صحيفة سودانايل الإلكترونية وأسرته الكريمة الأحزان في وفاة المبرورة والدته الحاجة /نفيسة عبد الله سائلين الله الكريم أن يتغمدها برحمته وان يغسلها بالماء البارد والبرد والثلج وان ينقها من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وان ينزلها مع الصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وان يلهم أهلها وأسرتها الكريمة الصغيرة والممتدة وجيرانها ومعارفها الصبر وحسن العزاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا اليه راجعون .